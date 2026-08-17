La reciente inversión del megamillonario Peter Thiel en Vista parece haber impactado en los mercados. La cotización de la petrolera subió un 4,5% en la Bolsa de New York.

La mejora llega después de conocerse la noticia de que Thiel puso u$s 76 millones en Vista Energy, la petrolera fundada por Miguel Galuccio y principal exportadora de crudo del país.

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Aunque el hecho tuvo lugar hace un tiempo, recién se confirmó durante el fin de semana.

El fondo de Thiel compró el 1% del capital de Vista, en un movimiento que se conoció a través de un Form 13F presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos.

Cuando la compró, el valor de mercado de la empresa -según la cotización bursátil- ascendía a u$s 7550 millones. El lunes, tras saber de su incursión, la petrolera valía -a los ojos del mercado- unos u$s 7920 millones.

Sin hacer casi nada nuevo, y aunque la compañía viene mostrando nuevos indicadores. Vista vale u$s 370 millones más que el viernes. Se puede inferir que allí hay un “efecto Thiel”

Y aunque es raro que Thiel desarme una posición tan rápido, si lo hiciera ya habría ganado u$s 3,7 millones en un fin de semana.

¿ La suba puede tener que ver con Argentina y no con Thiel ? Si se miran las acciones de YPF, también hubo una mejora del 3%. Pero otras empresas del sector energético estaban el lunes en caída en sus cotizaciones.

Con lo cual, el supuesto “premio” es más selectivo.

La agencia de noticias Bloomberg fue la primera en observar este movimiento. Informó una suba del 4%, pero a lo largo de la jornada, la trepada venía siendo más cerca del 4,5%.

Mucho se venía hablando del interés de Thiel por la Argentina . Tras varias reuniones con el presidente Javier Milei, se creía que el empresario era uno de los principales impulsores del “super RIGI”, un regimen de promoción que beneficiaría a tecnológicas de inversiones megamillonarias.

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Thiel compró una mansión en el corazón de Palermo Chico -por u$s 12 millones- y se dedicó a vincularse con parte del establishment económico y político.

Su apuesta por Vaca Muerta es una incursión en la Argentina de la mano de uno de los sectores mas dinámicos -Oil & Gas-, en el que se estiman exportaciones de u$s 12.500 millones para este año.

En sus últimos resultados, Vista informó ingresos totales por encima de los u$s 2440 millones y un EBITDA ajustado que creció un 46% a 65% en los últimos períodos anuales y trimestrales reportados

La petrolera fundada por Miguel Galuccio, casi tres de cada cuatro barriles que producen se exportan .

Los despachos al extranjero representaron un 72% de sus ingresos , según los últimos resultados informados.

La compañía facturó u$s 1150 millones durante el segundo trimestre, casi el doble que en el mismo período del año pasado.

Vista fue fundada en 2017 por Galuccio, que antes fue presidente de YPF, cuando la empresa fue expropiada por el Gobierno nacional, pero se optó por un management profesional y no político.

El vínculo previo de Thiel con Milei

Thiel ya había mostrado interés por la Argentina antes de esta operación bursátil. En abril se reunió con el presidente Javier Milei en Casa Rosada, donde le preguntó por la sostenibilidad de las reformas económicas en el tiempo.

Luego del encuentro, Milei reveló que el inversor le consultó, textualmente, “¿cómo se sostiene esto en el tiempo?”, además de indagar sobre los impuestos a la riqueza en el país.

Thiel estuvo tratando de vincularse con tecnológicas locales, según comentan en ese sector. Pero, hasta ahora, no hay nada firme. Sin embargo, allí comentan que la buena performance de esta primera inversión podría hacer que el millonario avance en más activos locales.

La fortuna de Thiel

Peter Thiel se hizo millonario gracias a la venta de PayPal a eBay en 2002 por u$s 1500 millones. La plataforma de pagos digital la creó que otro de los megamillonarios del momento, Elon Musk.

Thiel “la vio” en Facebook (entró en 2004) y por esa fecha también fundó Palantir. Esta última es muy mencionada en Washington por ser una de las compañías que el presidente Donald Trump considera positivas para su país.

Peter Thiel compró una mega mansión en más de u$s 12 millones. Fue una de las operaciones inmobiliarias del año.

Su casa posee más de 1600 metros cuadrados cubiertos. Cuenta con seis dormitorios, cava de vinos y una gran terraza conectada al jardín. Está cerca de la calle Dardo Rocha y Mariscal Ramón Castilla, en el corazón de Palermo Chico.