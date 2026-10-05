Prevén un rally de mercado en Brasil por la irrupción de Bolsonaro: shock fiscal y baja de tasas en la mira

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La apertura de los mercados en Brasil y Nueva York fue precedida por un salto en la cotización de los índices representativos de activos (ETF) que, tras conocerse la diferencia a favor de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta presidencial, reaccionaron con subas hasta 14 por ciento.

El ETF iShares MSCI Brasil sube más del 12% esta mañana en las operaciones previas a la apertura del mercado en Nueva York.

La cartera implícita en el EWZ, como se denomina el ETF de Brasil de MSCI, está compuesta mayoritariamente por acciones financieras y de utilities, como la minera Vale, el banco digital Nu, Itau -el mayor banco de América latina-, la petrolera estatal Petrobras y el banco Bradesco.

La apuesta contrasta con una corriente de ventas en los mercados emergentes, que en las operaciones pre market muestran retrocesos en los bonos: los de la Argentina operaban con leves pérdidas de hasta 0,10%.

Los inversores consideran que Bolsonaro tiene más probabilidades de impulsar un ajuste fiscal, algo que, según los mercados, es clave para que Brasil pueda reducir las tasas de interés que asfixian a empresas y familias.

La diferencia de dos punto positivas para Bolsonaro, que no estaba prevista en las encuestas ni en los cálculos del mercado, hace prever que el rally de activos se mantendrá durante varias ruedas.

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JPMorgan ha estimado que, con un ajuste fiscal, el real podría apreciarse un 6%, los rendimientos de los bonos de los gobiernos locales podrían caer hasta un 13% y las acciones podrían ganar hasta un 50%.

Los mercados se vieron sorprendidos en dos frentes por los resultados del domingo: la ventaja de Bolsonaro de aproximadamente dos puntos porcentuales y el buen desempeño de los candidatos de derecha en las elecciones para gobernadores estatales, el Congreso y el Senado, según Guilherme Abbud de Persevera Asset Management.

“Desde el punto de vista de la gobernabilidad y la agenda económica, las condiciones nunca han sido tan favorables”, afirmó el director ejecutivo de la gestora de activos u$s 921 millones. “Debería ser un movimiento muy fuerte, y existe la posibilidad de que el repunte se extienda durante varios días”, pronosticó Abbud.

“El lunes será un día mucho mejor de lo que esperaban incluso los inversores más optimistas”, había anticipado Paulo Abreu, socio y gestor de cartera de Mantaro Capital. “El mercado estaba poco posicionado, y este resultado impulsará a los inversores a aumentar su exposición”.