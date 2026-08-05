Pampa aceleró en el segundo semestre. La compañía mejoró en 7% su producción de hidrocarburos frente al primer trimestre, con un salto de 20% en petróleo por el crecimiento de Rincón de Aranda.

Ahora, el grupo proyecta transformar ese volumen en exportaciones, GNL, líquidos y fertilizantes, lo que demandará una inversión de u$s 11.000 millones.

Celeste Alonso

Pampa Energía cerró el segundo trimestre de 2026 con una aceleración de sus resultados operativos.

La producción total de petróleo y gas alcanzó un récord trimestral de 107.500 barriles equivalentes diarios, un 7% más que en los primeros tres meses del año y 28% por encima del nivel registrado un año atrás.

El principal motor fue Rincón de Aranda, el bloque de shale oil que se consolidó como el centro de la estrategia petrolera de la compañía. La producción de crudo de Pampa llegó a 23.400 barriles diarios, con un crecimiento del 20% frente al primer trimestre y del 194% en la comparación interanual.

Las ventas del segmento de petróleo y gas aumentaron 36% frente al trimestre anterior, hasta u$s 334 millones, mientras que el EBITDA ajustado avanzó 74%, hasta u$s 182 millones.

La mejora respondió no solo al crecimiento del petróleo no convencional. También incidieron la mayor demanda estacional de gas durante el invierno, la recuperación de los precios y el abastecimiento de las propias centrales térmicas de Pampa.

La producción gasífera alcanzó los 14,3 millones de metros cúbicos diarios, un 4% más que en el primer trimestre. Sierra Chata fue el bloque de mayor crecimiento, con un récord de 7,4 millones de metros cúbicos por día, tras la conexión de cuatro nuevos pozos shale.

Menor ganancia para accionistas

Las ventas de Pampa alcanzaron los u$s 746 millones en el segundo trimestre. Al comparar esa cifra con los resultados acumulados del primer semestre, los ingresos habrían crecido alrededor de 30% frente al primer trimestre.

El EBITDA ajustado total llegó a u$s 415 millones. La cifra implica una suba cercana al 28% respecto de los u$s 325 millones obtenidos entre enero y marzo, calculados a partir del resultado semestral informado por la empresa.

Damián Mindlin, Ricardo Torres, Marcelo Mindlin y Gustavo Mariani. Socios fundadores de Pampa Energía. Menardo Photography

La ganancia atribuible a los accionistas, sin embargo, fue de u$s 172 millones, por debajo de los aproximadamente u$s 214 millones del primer trimestre .

La diferencia estuvo vinculada, entre otros factores, con los resultados financieros y con el efecto de las coberturas sobre el precio del petróleo.

Las exportaciones representaron el 57% del petróleo vendido. Esa proporción anticipa el perfil que la compañía pretende darle al desarrollo del bloque neuquino durante los próximos años.

Integración eléctrica

La mayor disponibilidad de gas propio también impactó en el negocio eléctrico. Las ventas de generación crecieron 26% frente al primer trimestre.

El EBITDA ajustado del segmento fue de u$s 155 millones, un 8% superior al del trimestre anterior. El incremento fue más moderado que en petróleo y gas debido a restricciones de transporte que limitaron el despacho de algunas centrales.

La generación eléctrica total cayó 7% en términos trimestrales,aunque se ubicó 14% por encima del mismo período del año anterior.

El crecimiento del segundo trimestre funcionó como anticipo de una etapa de inversiones de mayor escala. El proyecto de Rincón de Aranda fue aprobado para incorporarse al RIGI, bajo la categoría de proyecto estratégico de exportación de largo plazo.

El programa contempla una inversión estimada de u$s 4500 millones hasta 2041. Incluye la perforación y terminación de 259 pozos, la construcción de una planta de tratamiento con capacidad para procesar 45.000 barriles diarios y la instalación de oleoductos, gasoductos y sistemas de tratamiento de agua.

Pampa prevé exportar la totalidad de la producción incremental del área.

Según sus estimaciones, el proyecto podría generar ingresos externos por u$s 17.000 millones a lo largo de su vida útil.

Durante el segundo trimestre, la compañía destinó US$ 228 millones a inversiones en petróleo y gas. El 72% de ese monto fue asignado a Rincón de Aranda.

Fertilizantes

La principal inversión futura del grupo, sin embargo, se desarrollará fuera de la cuenca neuquina, aunque dependerá directamente de su gas.

Pampa aprobó una inversión de u$s 2700 millones para construir en Bahía Blanca una planta de urea granular con capacidad para producir 2,1 millones de toneladas anuales. La empresa afirmó que será la mayor fábrica de su tipo en América Latina.

El proyecto será ejecutado por Fértil Pampa y tendrá como insumos centrales el gas de Vaca Muerta y la electricidad generada por la propia compañía. Ambos componentes representan cerca del 70% del costo de fabricación de la urea.

Un granjero rocía fertilizante en un arrozal. La caída en los rendimientos del arroz ha significado un aumento en las importaciones.

La planta incluirá una unidad de amoníaco, dos líneas de producción de urea, una instalación desalinizadora, silos e infraestructura logística en el puerto de Bahía Blanca.

La construcción demandará aproximadamente 41 meses. La empresa estima que contribuirá con cerca de u$s 1000 millones anuales mediante sustitución de importaciones y exportaciones .

Brasil, que importa alrededor de ocho millones de toneladas de urea por año, aparece como uno de los principales mercados potenciales.

GNL y líquidos

La estrategia de monetización del gas también incluye infraestructura de exportación. Pampa posee una participación del 20% en el Gasoducto San Matías, que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro para abastecer un proyecto de licuefacción flotante.

El ducto tendrá una extensión aproximada de 470 kilómetros, una capacidad de hasta 28 millones de metros cúbicos diarios y requerirá una inversión estimada de u$s 1500 millones. La operación comercial completa está prevista para el segundo trimestre de 2028.

A través de su participación en TGS, el grupo también está expuesto al proyecto integrado de líquidos de gas natural, que demandará otros u$s 3000 millones.

La iniciativa contempla ampliar la planta de Tratayén, construir ductos hacia Bahía Blanca e instalar unidades de fraccionamiento, almacenamiento y exportación. Una vez terminada, podría generar ventas externas por unos u$s 1200 millones anuales.

En conjunto, Rincón de Aranda, la planta de fertilizantes, el Gasoducto San Matías y el proyecto de líquidos representan inversiones superiores a u$s 11.000 millones, aunque parte de esos desembolsos será realizada por empresas asociadas y se ejecutará durante varios años.

Para reforzar su posición financiera, Pampa emitió u$s 500 millones adicionales de su bono con vencimiento en 2037. La oferta recibió una demanda superior a dos veces el monto colocado y permitió extender el plazo promedio de la deuda a 7,7 años.