Los pronósticos a la hora de proyectar fenómenos como la inflación o el dólar abundan en la Argentina y, en muchas ocasiones, son foco de cuestionamientos también. Por eso, el economista Walter Sosa Escudero, especializado en econometría y estadística aplicada a cuestiones sociales, en diálogo con Pulso Financiero, por El Cronista Stream, arrojó pautas clave para comprender cómo operan frente a las lógicas financieras.

El especialista mencionó que, en ocasiones, se genera una suerte de “profecía autocumplida”, cuando son los propios mercados los que buscan introducir pronósticos.

Por qué los pronósticos de los mercados también pueden “alterarlos”, según Sosa Escudero

Consultado acerca de si los pronósticos muchas veces pueden funcionar como especulaciones que impacten en la realidad, en cuestiones financieras, Sosa Escudero fue contundente. “Es el gran problema de hacer pronósticos en cosas en donde el hecho de intentar hacerlo altera lo que yo quiero pronosticar”, sostuvo.

“El gran problema que tienen los mercados es que son parte de lo que quieren pronosticar, entonces terminan generando una profecía autocumplida: una alteración en las condiciones del mercado”, insistió. “Los pronósticos no son meras opiniones muchas veces; a veces son estratégicas. En definitiva, hay pronosticadores que juegan a predecir extremos. Hay un pequeño componente de jugar al caso raro para tratar de ganar”, señaló.

Según precisó, esto suele suceder habitualmente en cuestiones relacionadas con devaluaciones y crisis económicas. “En las economías, siempre están los fenómenos cíclicos, entonces predecir una crisis es como decir que el sol va a salir”, apuntó. “Lo interesante es cuándo van a ocurrir y las características de ese comportamiento cíclico, cuánto van a durar, etc.”, agregó.

El rol de la IA y la tecnología para pronosticar: “Limitado...”

Con respecto a la utilización creciente de herramientas tecnológicas, principalmente de la mano de la Inteligencia Artificial (IA), para pronosticar cuestiones económicas, Sosa Escudero consideró que puede no realizar aportes relevantes.