La cartera ideal para los próximos 10 años: en qué activos recomiendan invertir los asesores
Construir una cartera de largo plazo consiste en combinar distintos instrumentos según el perfil de riesgo. En diálogo con El Cronista, un asesor financiero explica cómo distribuir las inversiones, cuáles no deberían faltar y qué errores evitar para aumentar las probabilidades de obtener buenos resultados.
A cuánto está el dólar blue hoy miércoles 5 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.