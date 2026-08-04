Acciona se derrumba tras la venta del 3% del capital de la rama Entrecanales Franco

Sacudón en el accionario de Acciona. La rama Entrecanales Franco anunció esta mañana la venta 3% del capital de la compañía mediante una colocación acelerada entre inversores institucionales. Un año y medio antes, los Entrecanales Franco comunicaron la no renovación del acuerdo parasocial con Wit Europese Investering (WEI), la mercantil de la otra facción familiar los Entrecanales Domecq.

En concreto, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la operación, que se llevó a cabo mediante la colocación acelerada entre inversores institucionales, fue ejecutada a través de la sociedad neerlandesa Tussen de Grachten.

El movimiento alcanzó los 359 millones de euros y se cerró a 217,9 euros por acción, un 5,7% por debajo del precio de cierre de la jornada anterior, lo que es habitual en este tipo de operaciones.

Tras este paso, Tussen de Grachten baja su participación en Acciona del 29% actual al 26%, igualando así la participación de la sociedad con la que los Entrecanales Domecq, controlan otro 26% de la compañía. Con lo que el conjunto de la famila mantiene el control mayoritario con un 52% del capital. Además de los primos Entrecanales, la propiedad de Acciona se reparte entre estadounidense BlackRock, con un 3,86% de las acciones mientras el 43,29% restante es capital flotante.

Por su parte, el importe de la operación se abonará en efectivo en las condiciones habituales, y se prevé que el cierre de la misma se produzca en un plazo de dos meses, el 6 de agosto de 2026, sujeto al cumplimiento o la renuncia a determinadas condiciones habituales.

Así las cosas, las acciones de la empresa de gestión de infraestructuras y energías renovables que Tussen de Grachten conserve tras la finalización de la colocación estarán sujetas a un periodo de inmovilización de 90 días, con las excepciones impuestas en este tipo de operaciones.

De acuerdo al documento remitido al órgano regulador, la colocación se hizo para facilitar la diversificación de la cartera de ciertos miembros de la familia Entrecanales, “cuyas inversiones se realizan a través de Tussen de Grachten y que no ocupan cargos ejecutivos ni directivos en Acciona”.

Asimismo, Tussen de Grachten asegura “su firme compromiso con el proyecto empresarial de Acciona, su alineación con la estrategia de la compañía y su confianza y apoyo a sus directores y equipo directivo”.

Morgan Stanley Europe SE actuaron como único coordinador de la colocación.

Acciona se derrumba tras la venta del 3% del capital de la rama Entrecanales Franco (Fuente: Acciona Energía)

La acción se desploma

Los títulos de la multinacional española llegaron a bajar casi un 8% hasta morigerar un derrumbe a primera hora de la tarde cuya pérdida de valor se sitúa en un 6,66% a las 14:55 hs.

Así y todo, y a pesar de la caída del pasado 31 de julio, cuando junto con Acciona Energía presentó los resultados de primer semestre con un beneficio neto de 83 millones de euros, un 84,3% menos que en el mismo periodo del año pasado, y la Bolsa castigó a los papeles de Acciona con un descenso del 5,39%, en lo que va de año la compañía gana 16,08 puntos porcentuales.

Lo cierto es que la reacción de los inversores no tomó por sorpresa a Renta 4 ya que vaticinó “cierta presión a corto plazo en cotización por el descuento habitual en este tipo de colocaciones”.

En su valoración, el analista del banco de inversión, Eduardo Imedio, sostiene que la venta parece obedecer a una cuestión patrimonial de una de las ramas familiares, tras la finalización del pacto de socios. “El buen desempeño de la cotización en los últimos años facilita la decisión de monetizar, y la familia conserva la mayoría del capital tras la operación (52%), por lo que no altera la estructura de control”, explica.

Aunque, aclara, cabe esperar cierta presión a corto plazo en cotización por el descuento habitual en este tipo de colocaciones. “Reiteramos”, sigue, “nuestra recomendación de `mantener´ con precio objetivo de 232 euros por acción”. A las 14:55 hs, los títulos de Acciona aún están lejos del P.O que estableció Imedio, ya que se comercializan a 21,80 euros por unidad.

La venta no sorprende a Bankinter

“La venta en mercado no es una sorpresa”, comienza el informe el banco naranja, para enseguida argumentar que las dos ramas familiares no renovaron el acuerdo sobre derecho de adquisición preferente.

“En enero de 2025, los Entrecanales Franco anunciaron que dejarían caducar un acuerdo firmado desde hace 15 años con la otra rama familiar, que le confería a esta la preferencia para adquirir sus acciones en caso de venta. Este pacto caducó el 14 de julio, momento a partir del cual ya podían vender sus acciones sin tener que ofrecerlas primero a sus primos”, recuerda el banco.

Por último, los analistas de Banco Sabadell también subrayan que la operación se produce después de que este mismo mes de julio venciera el pacto de accionistas con la otra rama de la familia Entrecanales (Entrecanales Domecq). Como tampoco a ellos se les escapó que “tras la operación los Entrecanales Franco todavía mantendrán un 26,0% de la compañía, mientras que la rama de los Entrecanales Domecq controla el 26,1% a través de Wit Europese Investering”.

¿Acciona Energía el siguiente paso?

Acciona se derrumba tras la venta del 3% del capital de la rama Entrecanales Franco

El pasado 15 de mayo se especuló con una posible OPA excluyente de Acciona sobre su filial de renovables con el objetivo de hacerse con el 100% de las acciones de Acciona Energía y recuperar el 9% restante de la energética que, como se recordará, sacrificó en el parqué madrileño cuando hace ya cuatro años sacó su filial a Bolsa.

Lo cierto es que a partir de ese momento las opciones que fueron cobrando fuerza en relación al futuro de la la empresa de renovables se limitaron a dos: la posible venta de Acciona Energía o la cesión de parte del capital a un nuevo inversor. De hecho, Acciona tiene sobre la mesa propuestas de Brookfield, KKR, EQT y GIP, además del interés mostrado por Ardian y Qualitas Energy.

Con todo, Bankinter asegura que también está encima de la mesa la posibilidad de no hacer nada o una combinación de algunas de las opciones ya mencionadas. Ya se verá cómo sigue esta otra historia.