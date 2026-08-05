El entrenamiento que fortalece el corazón y mejora la resistencia.

Cuando se piensa en mejorar la salud del corazón o aumentar la resistencia física, muchas personas eligen correr, andar en bicicleta o levantar pesas. Sin embargo, existe otro método de entrenamiento que, en poco tiempo, puede ofrecer importantes beneficios para el organismo.

Se trata del entrenamiento por intervalos de alta intensidad (HIIT, por sus siglas en inglés), una modalidad que combina períodos de esfuerzo intenso con pausas de recuperación activa. Gracias a esta dinámica, se convirtió en una de las opciones más elegidas por quienes buscan entrenamientos eficientes y de corta duración.

¿Qué es el entrenamiento HIIT?

El HIIT (High Intensity Interval Training) consiste en alternar ejercicios de máxima intensidad con breves períodos de descanso o actividad suave.

Por ejemplo, una persona puede realizar sentadillas, saltos o burpees durante algunos segundos y luego caminar o marchar en el lugar para recuperar el aliento antes de repetir el esfuerzo.

Este ciclo se repite varias veces durante la sesión y permite elevar la frecuencia cardíaca de manera controlada.

En general, un entrenamiento HIIT dura entre 10 y 25 minutos, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes tienen poco tiempo para entrenar.

¿Qué es el entrenamiento HIIT? Magnific.

¿Por qué el HIIT fortalece el corazón?

Durante los intervalos de mayor intensidad, la frecuencia cardíaca puede alcanzar entre el 80% y el 95% de la frecuencia cardíaca máxima. En los momentos de recuperación, desciende hasta un rango aproximado del 40% al 60%, generando un estímulo cardiovascular muy exigente.

Esta alternancia obliga al corazón a adaptarse constantemente al esfuerzo, favoreciendo mejoras en la capacidad cardiorrespiratoria y en la resistencia física.

Además, distintos estudios demostraron que muchas personas encuentran el HIIT más entretenido que el cardio tradicional de intensidad constante, como correr o pedalear siempre al mismo ritmo, lo que puede favorecer la adherencia al entrenamiento.

Los principales beneficios del entrenamiento HIIT

Entre los beneficios que se asocian al entrenamiento por intervalos de alta intensidad se destacan:

Fortalece la salud cardiovascular.

Mejora la resistencia física y el consumo máximo de oxígeno (VO₂ máx.).

Favorece la oxidación de grasas , ayudando en los procesos de pérdida de grasa corporal.

Contribuye al control de la glucosa en sangre.

Ayuda a preservar la masa muscular durante programas de descenso de peso.

Permite entrenar en menos tiempo que otras modalidades de ejercicio.

Los principales beneficios del entrenamiento HIIT. Freepik.

¿Para quién está recomendado el HIIT?

El entrenamiento HIIT puede ser una buena alternativa para:

Personas con poco tiempo para hacer actividad física.

Quienes buscan mejorar su condición cardiovascular.

Atletas de resistencia que desean desarrollar potencia y velocidad.

Personas que buscan reducir el porcentaje de grasa corporal.

Sin embargo, debido a la intensidad que exige, es recomendable que quienes tengan enfermedades cardiovasculares, problemas articulares o lleven mucho tiempo sin hacer ejercicio consulten con un profesional de la salud antes de comenzar.

Cómo hacer un entrenamiento HIIT

No existe una única forma de practicar HIIT. Algunas personas alternan solo dos ejercicios durante toda la sesión, mientras que otras prefieren combinar distintos movimientos.

Una opción sencilla y efectiva es realizar un circuito de 30 segundos de trabajo por 15 segundos de descanso, completando 3 o 4 rondas.

Los ejercicios pueden ser:

Sentadillas.

Estocadas alternadas.

Flexiones de brazos (push ups) , apoyando las rodillas si es necesario.

Mountain climbers.

Jumping jacks.

La intensidad debe adaptarse al nivel de cada persona, priorizando una buena técnica de ejecución antes que la velocidad.

La sesión completa puede durar entre 12 y 20 minutos, según la cantidad de rondas y el nivel de cada persona.

Cómo hacer un entrenamiento HIIT. Magnific.

Lo más importante es que los intervalos intensos realmente representen un esfuerzo elevado y que los períodos de recuperación permitan disminuir parcialmente la frecuencia cardíaca antes del siguiente bloque.

Gracias a su combinación de intensidad, corta duración y beneficios para la salud, el HIIT se consolidó como una de las modalidades de entrenamiento más eficaces para fortalecer el corazón, mejorar la resistencia y optimizar el tiempo dedicado al ejercicio.