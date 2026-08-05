La administración Trump ha revocado el visado de la embajadora de Brasil en Estados Unidos en el marco de una creciente disputa diplomática con el gobierno del presidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva.

La medida de Washington se produjo en represalia por la negativa de Brasilia a expedir documentos de viaje a dos altos enviados estadounidenses el mes pasado y por su demora en aprobar la elección del presidente Donald Trump para el puesto de embajador en el país sudamericano.

La visa estadounidense de Maria Luiza Ribeiro Viotti sería restablecida rápidamente si el gobierno brasileño aceptara al candidato a embajador propuesto por Trump, declaró un alto funcionario del Departamento de Estado, quien habló bajo condición de anonimato el martes. Viotti no sería expulsada de Estados Unidos, agregó el funcionario.

Maria Luiza Ribeiro Viotti Fuente: ZUMA Press Wire Luiz Rampelotto

“Hemos tomado medidas recíprocas con respecto a un diplomático brasileño que se encuentra aquí para dejar claro que no siempre puede ser una relación unilateral”, añadió la persona.

Este acontecimiento aumenta las tensiones entre las dos naciones más pobladas de América, que han chocado en torno al comercio, la política de Washington hacia América Latina y la regulación brasileña de las plataformas de redes sociales estadounidenses.

Dos funcionarios de la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de EE. UU. fueron vetados de Brasil el mes pasado por temor a una posible interferencia en las próximas elecciones de octubre. Brasilia creía que los funcionarios pretendían sembrar dudas sobre el sistema electoral del país.

Washington negó las acusaciones calificándolas de “mentira sin fundamento”, e insistió en que el propósito de la delegación era debatir sobre la integridad electoral, la libertad religiosa y la libertad de expresión.

La crisis en la relación bilateral estalló hace más de un año cuando Trump impuso un arancel del 50 por ciento a Brasil en un intento fallido de que se retiraran los cargos contra su aliado, el expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro , por planear un golpe de Estado.

Fuente: EPA/SIPA USA POOL SAMUEL CORUM / POOL

Posteriormente, el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el impuesto, pero el mes pasado Washington impuso un nuevo arancel del 25 por ciento a muchos productos brasileños.

Lula, que busca un cuarto mandato no consecutivo en las elecciones de octubre, ha sugerido que Estados Unidos podría actuar a favor de su principal rival, el senador Flávio Bolsonaro, hijo de Jair.

Flávio Bolsonaro, hijo de Jair. Fuente: EFE Andre Borges

El candidato de Trump para embajador en Brasil, el presidente de la Cámara de Representantes de Florida, Daniel Pérez, fue nominado para el cargo en junio. Sin embargo, Brasilia ha indicado que no procederá hasta después de las elecciones en el país, según declaró un funcionario estadounidense.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil declinó hacer comentarios.