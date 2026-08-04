El Fondo de Asistencia Laboral (FAL), que debutará el 1° de noviembre, tendrá un flujo mensual estimado de entre $ 250.000 millones y $ 300.000 millones que será flujo neto positivo permanente en demanda de activos argentinos, especialmente deuda soberana a 2028 y 2029, según revela un informe de research que Bull Market Brokers acaba de mandar a sus clientes.

Esto provocaría una baja del riesgo país y permitirá a las pymes sobrevivir más allá de la barrera de los 36 meses en que la mayoría muere.

Eso permitirá que las pymes no desaparezcan y tengan una esperanza de vida más alta, lo que le garantizará al empleado que su plata para la indemnización existe, y le bajará sustancialmente al Estado el costo financiero de su deuda.

Costo de deuda

Esa baja de costo será una baja sustancial de pagos de intereses de la deuda. Y gracias al FAL volverá el crédito en pesos en cuotas muy largas a las familias sin interés o a muy bajo interés, de acuerdo al paper.

Hacen hincapié en que las pymes en Argentina en un 70% mueren a los 36 meses. En realidad, necesita hacer ajustes a los tres años, pero la mayoría no lo puede hacer por el elevado costo, especialmente de indemnizaciones, entonces a partir del tercer año empiezan a morir o el famoso “vaciamiento”.

Indemnizaciones

Ejemplifican que una pyme se come todo el capital en el negocio para que funcione, entonces no pueden pagar el costo cuando cierran. Ahí el FAL es clave, porque le da una segunda oportunidad de vida a la pyme, al hacer un ajuste y reestructurarse para sobrevivir.

Por ejemplo, si despiden al 50% al tercer año, el FAL le baja el costo 50% de ese 50%. Lo que demuestra es que el FAL entre 2029 y 2030 estará extendiendo la esperanza de vida del 70% de las pymes que a los 36 meses ya necesitan replantearse cosas.

Nuevas cuentas

Estiman que 484.000 empresas van a tener que abrir una cuenta comitente en una gestora, sea de bancos o Alycs. Esto caerá todo de golpe a partir de octubre, por lo que prevén será un caos para el sector financiero.

Uno de los fondos preferidos será el que buscará ganarle al ajuste salarial del RIPTE entre 5 y 6%. Con ese ajuste, que es básicamente con deuda CER y corporativos UVA, ya existen esos productos, por lo que estiman ver un shock muy positivo para la reserva de capital de las empresas.

Baja de tasas

La clave es que el gobierno no perderá ingresos, ya que parte del FAL se reinvierta en deuda pública pero no de corto plazo, sino de mediano plazo, a 2027, 2028 y 2029.

Las tasas mas largas en pesos hoy en 30% probablemente comiencen a bajar muy fuerte desde noviembre y diciembre, lo que impulsará mucho el crédito barato a las familias sin intereses y con cuotas a entre 24 y 36 meses que aun no existe.