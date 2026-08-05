Tras casi cuatro décadas, un Papa visitará la Argentina. El Vaticano confirmó este miércoles que León XIV llegará al país el 8 de noviembre para realizar una histórica estadía de tres días. Será en el marco del primer viaje a la región, en el que estará también en Uruguay y Perú.

Recorrerá la Ciudad de Buenos Aires, Luján y Córdoba. Aunque todavía no está confirmado la letra chica de las actividades, se prevén que durante la visita se realicen misas multitudinarias.

Cómo será el itinerario del Papa León XIV

De acuerdo con lo informado por el Vaticano, el Pontífice realizará una gira por los tres países e incluirá varias ciudades:

Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre ;

Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre ;

Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre

“El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, agregaron en el comunicado que emitió la Santa Sede.

La reacción del Gobierno ante la visita del Papa León XIV: “Enorme trascendencia”

Al confirmarse la noticia de la visita, desde el Gobierno emitieron un comunicado. “La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional”, expresaron.

Además, detallaron que “la decisión” responde a la “invitación oficial formulada por el presidente Javier Milei. ”La cual fue entregada personalmente por el Canciller, Pablo Quirno , durante la misión oficial realizada al Vaticano en febrero del presente año”, aclararon.

“El Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica”, agregaron en el comunicado.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto se encuentra trabajando de manera coordinada con la Nunciatura Apostólica y la Conferencia Episcopal Argentina para la organización de la visita”, remarcó el Gobierno.

“La República Argentina está lista para darle la más cordial bienvenida al Santo Padre y renueva su compromiso para que su visita constituya un momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”, finalizaron.

Por su parte, Quirno celebró la novedad en sus redes sociales. “Hace algunos meses tuve el honor de entregar personalmente al Santo Padre la invitación del Presidente de la Nación para visitar la Argentina. Hoy recibimos con enorme alegría la confirmación de esa Visita Apostólica”, escribió junto a una foto con el Papa León XIV.