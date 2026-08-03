Se inicia ahora la parte más intensa de la temporada de balances en la Argentina. Presentarán resultados TGS, Transener, Pampa Energía, Edenor, YPF, Metrogas, Mercado Libre y BYMA, los que serán clave para evaluar la marcha de las ganancias corporativas y podrían definir el rumbo de las cotizaciones en el mercado local en el corto plazo.

Se aguarda que las novedades corporativas permitan el fin de la lateralización del índice S&P Merval.

Temporada

Las presentaciones trimestrales entran en su etapa más intensa luego de que Vista Energy inauguró el calendario de presentaciones.

A partir de ahora, la mayor concentración de resultados se dará durante las primeras tres semanas de agosto, cuando las empresas líderes de los sectores energético, financiero, industrial y de infraestructura publiquen sus números trimestrales.

Estos informes serán clave para evaluar cómo evolucionan las ganancias corporativas en un contexto de desaceleración de la inflación, estabilidad cambiaria y recuperación gradual de la actividad económica.

La primera semana de agosto concentrará buena parte de la atención del mercado.

Para este martes 4 de agosto está previsto que presenten sus resultados TGS, Transener, Pampa Energía, Central Puerto e YPF, mientras que el 5 de agosto será el turno de Metrogas y Mercado Libre.

Al día siguiente publicará BYMA, y posteriormente llegarán los balances de Telecom (11 de agosto), A3 Mercados (13 de agosto) y Banco Macro (19 de agosto), ofreciendo una visión amplia sobre el desempeño de algunos de los principales sectores de la economía.

La recta final de la temporada estará marcada por los bancos. Grupo Galicia tiene prevista la publicación de sus resultados para el 25 de agosto, mientras que BBVA Argentina hará lo propio el 27 de agosto, completando un calendario que permitirá al mercado evaluar el impacto del nuevo escenario macroeconómico sobre las compañías líderes que cotizan en la bolsa local.

Juan Manuel Franco, economista jefe de Grupo SBS, afirmó que el ojo va a estar puesto en las energéticas, entre las que espera buenos balances.

“Esperamos muy buenos números de ingresos que les permitan engrosar su liquidez de cara a la aceleración en inversiones que proyectamos hacia fin de año con la entrada en operación del oleoducto VMOS y el avance en gasoductos para abastecer los proyectos de licuación de gas a comenzar en el invierno 2027, ante un período abril-junio donde vimos los mayores precios internacionales del Brent”, dijo.

En lo que respecta a las acciones de servicios, Franco también espera números del segundo trimestre positivo.

“En los balances de acciones de servicios esperamos ver ingresos beneficiados por impactar los ajustes regulatorios vinculados a los meses donde el proceso inflacionario vio su pico, y un dólar que recién mostró una leve alza hacia el final del trimestre”, dijo.

En el caso de los bancos, en cambio, Franco no espera un gran trimestre.

“Contamos con indicadores tempranos que muestran una mora en familia y empresas que no detiene su suba. Esto demora en el tiempo una potencial recuperación de los bancos atada a un retorno al crecimiento de su cartera de préstamos en términos reales, factor que a junio solo se observa tenuemente en bancos públicos, con bancos privados incluso continuando con el repliegue en su balance en términos reales”, remarcó.

Mirando los dos sectores clave

Cada temporada de balances en Argentina suele tener dos grandes focos de atención para el mercado.

El primero es el sector de Oil & Gas, impulsado por la expansión de Vaca Muerta y el creciente peso del complejo energético dentro de la economía.

En ese segmento, compañías como Vista Energy, YPF y Pampa Energía concentran buena parte del interés de los inversores, especialmente luego de un primer semestre de 2026 marcado por una fuerte volatilidad del petróleo, cuyo precio se disparó a raíz del conflicto en Medio Oriente.

Además de los resultados trimestrales, el mercado seguirá de cerca las perspectivas de producción, inversión y crecimiento que cada empresa proyecte para los próximos meses.

El segundo foco estará puesto en el sector financiero, que representa una de las mayores ponderaciones dentro del S&P Merval.

Los balances de los bancos serán analizados en detalle para evaluar cómo evoluciona la calidad de sus carteras de crédito, en un contexto en el que la mora mostró un deterioro en los últimos meses.

Los inversores buscarán determinar si ese incremento responde a un fenómeno transitorio o si comienza a reflejar un desafío más persistente para la rentabilidad y la dinámica del negocio bancario.

Más allá de los bancos y las compañías vinculadas al negocio energético, también hay un conjunto de empresas de otros sectores con un peso relevante dentro del S&P Merval cuyos resultados serán seguidos de cerca por los inversores.

Entre ellas sobresalen firmas de materiales, servicios públicos, real estate y telecomunicaciones, que aportarán una visión más amplia sobre la evolución de la actividad económica.

Si bien el mercado mantiene una postura selectiva al momento de evaluar estos balances, el consenso es moderadamente favorable respecto de sus perspectivas.

En este grupo se destacan compañías como Edenor, Central Puerto, Transener y Metrogas, a las que se suman Aluar, Ternium Argentina, Telecom e IRSA, entre otras, cuyos resultados permitirán medir la evolución de la demanda, la rentabilidad y las expectativas para lo que resta del año.

Melina Eidner, economista de PPI, dijo que espera un buen trimestre para las compañías de Oil & Gas, que se deberían de ver beneficiadas por el mayor precio del crudo.

En el caso de Vista, Eidner explicó que, si bien el trimestre pasado hubo una pérdida considerable en Vista por haber hedgeado la producción al precio del crudo, este trimestre debería verse una reversión de esa pérdida.

A su vez, también espera ver un mayor crecimiento trimestral en la producción, que se mantuvo prácticamente sin cambios en el primer trimestre.

En el caso de YPF, Eidner sostuvo que el upstream debería venir muy bien, dado que la compañía no hedgea y espera que la producción siga incrementándose.

“El foco estará puesto en los resultados del downstream, dado el congelamiento de precios en el surtidor que hubo durante el trimestre”, comentó.

Sobre los bancos, la economista de PPI espera ver una mejora en los balances de los bancos, algo que ya empezó a verse de manera incipiente en ciertos papeles como Banco Macro y BBVA en el primer trimestre.

De esta manera, desde PPI tienen su cartera recomendó de acciones con exposición a Banco Macro, BBVA Argentina, Pampa e YPF.

Lateralización del Merval

La temporada de balances llega en un momento en el que las acciones han perdido fortaleza este año luego del rally post electoral.

Al observar la evolución del S&P Merval medido en dólares durante el último año, se aprecia un marcado rally posterior a las elecciones, que impulsó al índice hasta nuevos máximos.

No obstante, tras ese avance inicial, el mercado accionario argentino ingresó en una prolongada etapa de consolidación, moviéndose dentro de un rango de entre u$s 1.800 y u$s 2.400, sin lograr quebrar de manera sostenida la resistencia de los u$s 2.400 ni perder el soporte de la zona de los u$s 2.000.

En ese período, el frente macroeconómico mostró avances relevantes, con la continuidad del proceso de desinflación, una mayor acumulación de reservas internacionales, mejoras en la calificación crediticia del país y el sostenimiento del equilibrio fiscal.

Sin embargo, esos factores tendieron a beneficiar con mayor intensidad a la renta fija y a la percepción de riesgo soberano que a las acciones, cuyo desempeño depende en mayor medida de la evolución de las utilidades corporativas.

A ello se suma una recuperación económica heterogénea —con sectores que crecen a distinto ritmo— y la cercanía del proceso electoral, elementos que mantienen a los inversores cautos y explican la falta de una tendencia alcista más definida en la renta variable local.

Mirando hacia adelante, el mercado pone el ojo sobre los balances y las chances de que la lateralización se destrabe a partir de la presentación de los resultados corporativos.

Maximiliano Tessio, asesor financiero, detalló que la macro y fundamentals justificarían valuaciones mayores para las acciones, aunque advierte que el índice no rompe el lateral vigente desde octubre.

“El catalizador puede venir de los resultados, de una menor volatilidad internacional o de un mayor dinamismo cíclico que apuntale la imagen del gobierno. Los fundamentos corporativos justificarían valuaciones más altas, y el disparador de una nueva pata alcista podría llegar con la temporada de resultados que arranca la primera semana de agosto. Mientras tanto, el Merval sigue sometido a los flujos globales y rezagado de la deuda”, dijo.

Rally en julio

Ya finalizando el mes de julio, las acciones argentinas recuperaron impulso y el rebote estuvo liderado por los sectores vinculados a energía, petróleo, servicios públicos y telecomunicaciones.

Entre las mayores subas sobresalen YPF (+17,5%) y Vista Energy (+13,6%), impulsadas por el buen desempeño del sector de Oil & Gas. También se destacaron Edenor (+12,2%), Globant (+11,9%) —tras recuperar parte de las fuertes caídas previas—, Telecom Argentina (+10,8%), Transportadora de Gas del Sur (+10,6%) y Pampa Energía (+10,1%).

El movimiento refleja una renovada demanda por compañías con exposición a Vaca Muerta, infraestructura energética y empresas que habían quedado rezagadas en los meses anteriores.

El avance fue además bastante generalizado. Mercado Libre ganó cerca de 7%, mientras que Cresud, Grupo Supervielle, Banco Macro, Corporación América, Grupo Financiero Galicia y BBVA Argentina registraron subas de entre 2% y 5%, mostrando una mejora en el apetito por riesgo sobre los activos argentinos.

Matias Cattaruzzi, Sr Equity Analyst de Adcap Grupo Financiero, entiende que la lateralización actual no se destraba solo con el re-rating por costo de capital, sino con mejora en la presentación de resultados.

“El sector petrolero ya viene entregando buenos números apalancados en el precio del crudo y las acciones de servicios también mejoraron sus resultados pese a haber lateralizado buena parte del año en sus cotizaciones”, sostuvo.

Sin embargo, Cattaruzzi remarca que falta el momento de los bancos.

“La caída de la mora y la aceleración del crédito, es donde se encuentra la llave para que el índice deje de lateralizar, todavía en los datos no estamos viendo mejoras”, advirtió.

En cuanto a los papeles, Cattaruzzi favorece a las acciones de BBVA Argentina (BBAR) y Banco Macro (BMA).

“Son las acciones más defensivas y las que vienen presentando mejores balances, combinación que las deja mejor posicionadas para capturar tanto el re-rating por menor costo de capital como el eventual repunte del sector”, detalló.

Fuera del sector bancario, Cattaruzzi indicó su favoritirsmo por YPF para esta temporada de resultados, junto con Pampa.

“La volatilidad del crudo de los últimos meses le otorga más vértigo a la acción, pero la trayectoria de la compañía viene mejorando notablemente. Apuntamos a que 2026 sea un año récord para la compañía, recientemente actualizamos el precio objetivo a 1 año a u$s 63 (antes era u$s 55). Pampa Energía, con su nuevo proyecto de fertilizantes (Pampa Fértil) también nos parece que es una compañía con perspectivas”, indicó.