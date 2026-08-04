Julio dejó un panorama más favorable para los mercados argentinos: la inflación volvió a desacelerarse y se mantuvo por debajo del 2% mensual, mientras que los bonos soberanos y las acciones locales registraron un desempeño positivo, impulsados por mejores perspectivas macroeconómicas y una mayor confianza de los inversores.

A ese contexto se sumó la reciente mejora en la calificación crediticia de Argentina, un dato que fortaleció el optimismo sobre la evolución de la economía. Sin embargo, el escenario todavía exige cautela.

Igualmente, la incertidumbre política y económica sigue presente y, para muchos analistas, este no es un momento para asumir riesgos excesivos en busca de unos puntos adicionales de rendimiento.

Bonos, Cedears y activos: en qué invertir en agosto

La estrategia que gana consenso para agosto pasa por combinar instrumentos que permitan mantener una cartera diversificada, con exposición al dólar y un nivel de riesgo acotado.

En ese esquema aparecen como protagonistas los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears), los bonos soberanos en dólares, las obligaciones negociables de empresas y algunos instrumentos de renta fija en pesos de corto plazo.

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La lógica es aprovechar los rendimientos que hoy ofrece el mercado sin necesidad de incrementar significativamente el riesgo de la cartera. Para el inversor, eso implica priorizar activos de calidad antes que perseguir las tasas más elevadas disponibles.

Cedears: cobertura cambiaria con empresas globales

Los Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) continúan siendo una de las principales herramientas para quienes buscan cobertura frente al dólar sin abrir una cuenta en el exterior.

Estos instrumentos representan acciones de compañías que cotizan en mercados internacionales y se negocian en pesos en BYMA. Su precio depende tanto de la evolución de la acción original como del dólar financiero (CCL), por lo que suelen ofrecer una cobertura cambiaria natural.

Dentro de este universo, los analistas siguen mostrando preferencia por compañías tecnológicas y vinculadas con la inteligencia artificial, como Nvidia, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Broadcom.

También aparecen empresas de perfil más defensivo, como Coca‑Cola o Johnson & Johnson, que suelen atravesar con menor volatilidad los períodos de incertidumbre.

Importante

Un Cedear no replica únicamente la evolución del dólar. Si la acción de referencia cae en Wall Street, el certificado también puede perder valor aunque el tipo de cambio suba.

Bonos soberanos en dólares

Los bonos soberanos denominados en dólares también volvieron a captar la atención del mercado tras la recuperación registrada durante los últimos meses.

Instrumentos como el AL30, el GD35 o el GD41 aparecen entre los títulos más seguidos por los inversores que consideran que todavía existe margen para una mejora adicional si continúa reduciéndose el riesgo país.

A diferencia de un Cedear, el rendimiento de estos bonos depende principalmente de la percepción que tenga el mercado sobre la economía argentina, la capacidad de pago del Estado y la evolución de las tasas internacionales. Por ese motivo, también presentan una volatilidad superior a la de otros instrumentos de renta fija.

Obligaciones negociables: dólares a través de empresas

Las obligaciones negociables (ON) emitidas por empresas constituyen otra alternativa para quienes buscan activos dolarizados con un perfil diferente al de la deuda soberana.

Muchas de estas emisiones pagan intereses en dólares y corresponden a compañías de sectores como energía, petróleo, telecomunicaciones o infraestructura. Para el inversor, representan una forma de obtener exposición a la moneda estadounidense asumiendo el riesgo crediticio de una empresa, en lugar del Estado.

Imagen ilustrativa (archivo).

Antes de invertir

Al nuevo inversor le va a convenir analizar la calidad del emisor, el plazo de vencimiento y las condiciones de cada emisión, ya que no todas ofrecen el mismo nivel de riesgo.

Bonos en pesos: aprovechar las tasas sin extender demasiado el plazo

Aunque la cobertura cambiaria vuelve a ganar protagonismo, los especialistas tampoco proponen abandonar completamente las inversiones en pesos.

Con una inflación que continúa moderándose, los instrumentos de renta fija de corto plazo siguen ofreciendo rendimientos reales positivos y pueden cumplir un rol dentro de una estrategia diversificada.

La recomendación predominante consiste en privilegiar plazos cortos y evitar asumir riesgos innecesarios para obtener algunos puntos adicionales de tasa, especialmente en un contexto que todavía presenta incertidumbre política y financiera.

La importancia de diversificar

Más que encontrar un único activo ganador, la estrategia para agosto pasa por combinar herramientas con comportamientos diferentes.

Los Cedears permiten sumar exposición a empresas internacionales y cobertura cambiaria.

Los bonos soberanos ofrecen una apuesta al proceso de normalización de la economía argentina.

Las obligaciones negociables incorporan ingresos en dólares mediante deuda corporativa

Los instrumentos de corto plazo en pesos permiten aprovechar las tasas actuales sin comprometer excesivamente la liquidez.

Para un pequeño inversor, la clave está en construir una cartera equilibrada que pueda atravesar distintos escenarios sin depender exclusivamente de la evolución del dólar o de un único mercado.