A contramano de un mercado que cayó casi 13% en siete meses, Ford es la única de las marcas tradicionales que muestra volúmenes de crecimiento en sus ventas: 7,6%, a 31.112 unidades, según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).

Eso se debe, en buena medida, al avance de Territory, el SUV que el óvalo importa de China y es el auto fabricado en ese país más vendido de la Argentina.

Entre enero y julio, se patentaron 12.192 unidades del modelo, un incremento del 74,3% contra un año antes. En términos absolutos, 5196 ventas al público más, por encima del doble del volumen incremental (2199 unidades) que la automotriz estadounidense registró en lo que va del año. Y supera a los 9266 patentamientos que registró BYD, la marca china mejor posicionada en el ranking local.

Por tal razón, el óvalo pisó el acelerador en esa carrera. Lanzó la Territory Platinum, la versión más premium del modelo. Con motor 1.8 EcoBoost turbonafta de 185 CV y 320 Nm de torque, asociado a una caja automática de doble embrague de siete velocidades, su precio sugerido al público es $ 60,85 millones. Se posiciona como tope de una gama que comienza con la versión SEL ($ 48.861.930), sigue con la híbrida Trend HEV ($ 54.468.500) y también incluye la más vendida en el país: Titanium ($ 56.908.020).

Lanzada en la Argentina en 2020, la Territory lleva más de 40.000 ventas en el mercado local. Una de las razones del volumen actual es que, habiéndose quedados cortos en la previsión para el año pasado, los planificadores comerciales de Ford incrementaron los pedidos para el corriente. En especial, las unidades híbridas, para las cuales el óvalo usó todo el cupo de importación libre de arancel al que aplicó.

“ La flexibilidad de la planta de origen es muy buena. Por eso, nos animamos con los pedidos ”, observó Sebastián Trotta, director de Marketing y Ventas de Ford Argentina, en diálogo con El Cronista.

El objetivo es mantener el ritmo de 1700 patentamientos por mes del modelo, el SUV más vendido del país, que se distribuyen en mitades iguales entre versiones convencionales e híbridas. “ Hay un mercado fuerte de unidades a combustión ”, explicó el ejecutivo, acerca de los volúmenes de esa motorización que, al no aplicar al cupo libre de aranceles para vehículos electrificados con valor FOB por debajo de los u$s 16.000, tributa el 35% correspondiente a los vehículos importados de fuera del Mercosur.

Entre enero y julio, el mercado automotor argentino se retrajo 12,8%, a 339.359 unidades, informó la semana pasada Acara. El año pasado, habían sido 612.000 patentamientos y el sector esperaba un crecimiento mínimo del 10% para el corriente, a entre 660.000 y hasta 700.000 unidades, según las proyecciones más optimistas.

Trotta, hoy, ve un volumen total entre 540.000 y 550.000 ventas, en el que Ford rondaría las 50.000. En 2025, tuvo 49.492 patentamientos, 8,5% de share. Su cuota de mercado a julio fue de 9,7 puntos.

Esa retracción del mercado general, que reducirá el segmento de pick-ups medianas de 100.000 a 80.000 unidades, es lo que llevó la semana pasada a la estadounidense a bajar un 17% la producción de su planta de Pacheco, donde hace la Ranger. Si bien el modelo se exporta en un 70% -principalmente, a Brasil, donde ya es líder de su categoría, con un share del 25%-, en la Argentina, sus ventas cayeron 25%, a 12.226 unidades.

Sin embargo, en el mercado local, Ford es la única de las marcas tradicionales que registra números en azul. Las demás registran caídas del 20% y hasta el 40%, a contramano con el avance de las importadas, en especial, las chinas.

En siete meses, las del gigante asiático ya tienen una participación de mercado del 9,4% y una automotriz, BYD, que ya está entre el listado de las 10 que más venden y que el año próximo, cuando empiece a recibir producción de Brasil, promete acelerar mucho más: serían 50.000 unidades adicionales de BYD ya con origen Mercosur -es decir, sin necesidad de cupo para evitar el arancel del 35%-, si el coloso chino logra alcanzar las exigencias mínimas de integración regional.

Semanas atrás, Stellantis -la automotriz de más ventas en la Argentina- se sumó a esa carrera, con la llegada al país de Leapmotor, marca china que adquirió hace tres años. Ford también quiere pisar más fuerte en esa carrera. De hecho, Martín Galdeano, CEO de Ford Sudamérica, hizo más viajes a China en los últimos dos años que en los cuatro previos, cuando sumió como piloto de la filial argentina.

“ Esta versión, la Platinum, nos la ofrecieron y ahora la tenemos. Pero, en el mundo Ford, la familia es más amplia: hay Titanium híbrida, híbridas enchufables... Todo está estudiándose ”, sugirió Trotta, con miras al cupo que el Gobierno, esperan las automotrices, renueve para 2027.