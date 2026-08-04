El debate se centró en la decisión del Ejecutivo de priorizar objetivos de largo plazo, aun cuando varias de las medidas adoptadas no tengan un impacto político inmediato.

Durante el programa también se repasaron las herramientas que utiliza el equipo económico para sostener ese rumbo.

Entre ellas, la estrategia del Tesoro de extender los vencimientos de la deuda en pesos hacia los próximos años, la continuidad de las compras de divisas por parte del Banco Central para fortalecer las reservas y la política de absorción de liquidez para contener las presiones inflacionarias.

El análisis giró en torno a si este esquema permitirá consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar las bases para un crecimiento más sostenido una vez superado el proceso electoral.

Analizamos la macro junto a Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance.