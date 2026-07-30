Las ganancias del jueves se dieron luego del balance de Microsoft, dando un panorama positivo hacia adelante y en el que calmaron la preocupación por el enorme gasto en IA por parte de las empresas.

Los últimos datos macro también brindaron soporte a mayores subas para las acciones.

Rebota el mercado

Las acciones en Wall Street se dispararon el jueves, recuperándose parcialmente de las fuertes caídas registradas el miércoles y en la que el Nasdaq supo caer mas del 2% luego de que la Fed haya dejado sin cambios la tasa aunque dando señales de posibles subas de tasas hacia adelante.

El Dow Jones avanzaba un 0,25 %, hasta los 51.723, mientras que S&P 500 ganaba 0,78%.

Gracias a la fuerte suba de Microsoft, el índice tecnológico l Nasdaq es el que mas sube en Wall Street, avanzando 1,95 %, hasta los 24.919,96.

Microsoft (MSFT.O) se disparó cerca de un 14% después de que la compañía pronosticara ventas y crecimiento de la nube para el trimestre actual superiores a las expectativas, un gasto de capital inferior a las estimaciones y anunciara que espera seguir generando efectivo hasta su ejercicio fiscal 2027, que acaba de comenzar.

Los inversores se han visto inquietos por el aumento de los costes de la IA en las grandes empresas tecnológicas, incluso cuando estas presentan sólidos resultados.

Los informes negativos de flujo de caja de Alphabet (GOOGL.O) y Tesla (TSLA.O) la semana pasada provocaron una oleada de ventas en acciones vinculadas a la IA, y las acciones de semiconductores también sufrieron presión, ya que los inversores cuestionaron las altas valoraciones.

El Nasdaq-100 (.NDX), con un fuerte componente tecnológico, cayó un 10% desde su máximo de principios de junio el miércoles.

Sin embargo, en el mismo día en que se dieron a conocer los datos de Microsoft, también se publicaron nueros de META, que alarmaron al mercado.

Como señal de que las preocupaciones sobre la IA están lejos de haber terminado, Meta PlatformsMETA.O cayó un 9%, luego de que el gigante de las redes sociales reportara una caída del 91% en su flujo de caja libre del segundo trimestre, lo que subraya la presión financiera de su costoso desarrollo de IA.

La atención se centra hoy por la tarde cuando Apple y Amazon presentan sus resultados después del cierre del mercado.

Amazon subía 4,4% durante la jornada, mientras que Apple caída el jueves un 2%.

Según detallaron desde Grupo SBS, Microsoft superó ampliamente las expectativas al registrar ingresos por u$s 90.000 millones, frente a los u$s 87.720 millones esperados, con un crecimiento interanual del 18%.

Además, resaltaron que Azure aceleró su expansión hasta el 43% anual y el negocio de nube alcanzó ingresos por u$s 39.300 millones, también por encima de las previsiones.

Finalmente, indicaron que la utilidad por acción fue de u$s 4,80, muy superior a los u$s 4,25 que descontaba el consenso.

Desde Grupo SBS afirmaron que Meta también superó las estimaciones de ingresos al facturar u$s 60.800 millones, impulsada por una base de 3600 millones de usuarios diarios en sus plataformas, un 3% más que un año atrás.

Sin embargo, advierten que la compañía decepcionó en ganancias, al reportar un beneficio por acción de u$s 6,18 frente a los u$s 7,15 esperados.

“De cara al próximo trimestre, proyectó ingresos de entre u$s 61.000 millones y u$s 64.000 millones y elevó el piso de su guía de inversión en capital (capex) para el ejercicio 2026, reflejando que continuará incrementando el gasto destinado a infraestructura para inteligencia artificial”, comentaron.

Datos macro y una Fed más laxa

Los inversores también analizaron los nuevos datos de PIB e inflación, un día después de la decisión sobre los tipos de interés de la Reserva Federal.

El crecimiento económico estadounidense se desaceleró en el segundo trimestre debido al aumento del déficit comercial, que creció a una tasa del 1,5% frente a las estimaciones del 2,1%.

A su vez, un dato independiente también mostró que la inflación en Estados Unidos se ralentizó en junio.

“Como afirmó ayer el presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, un solo mes con buenos datos de inflación no es suficiente para bajar la guardia”, declaró Kevin Gordon, jefe de investigación y estrategia macroeconómica del Centro Schwab de Investigación Financiera.

El hecho de que la macro crezca a un menor ritmo hace pensar que la Fed no necesitará subir la tasa de interés de una manera más acelerada, lo cual entusiasmó a los inversores.

Con el avance de hoy, el mercado reduce las perdidas registradas ayer después de que la Reserva Federal mantuviera las tasas de interés sin cambios, entre el 3,50% y el 3,75%.

Sin embargo, los mensajes contradictorios del nuevo presidente de la Fed, Kevin Warsh, generaron confusión entre los operadores sobre la evolución de los costos de endeudamiento.

Los mercados de bonos se mostraron nerviosos, con el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años (US30YT=RR) disparándose a su nivel más alto en 19 años.

Según datos recopilados por LSEG, los operadores estiman actualmente una probabilidad del 57% de que el banco central estadounidense suba las tasas de interés en 25 puntos básicos en su reunión de septiembre.