Este miércoles se confirmó la visita del papa León XIV a la Argentina. Se dio a través de la Nunciatura Apostólica, que anunció lo siguiente:“El Santo Padre León XIV realizará un Viaje Apostólico a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre, aceptando la invitación de los respectivos Jefes de Estado y de las Autoridades eclesiásticas de esos países. Su Santidad visitará Montevideo, Paysandú y Florida del 6 al 8 de noviembre; Buenos Aires, Córdoba y Luján del 8 al 11 de noviembre; y Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa del 11 al 17 de noviembre. El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”.

Minutos después, llegó la primera reacción del Gobierno por medio de su cuenta oficial de X, en la que aseguró que es un “acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país”.

Milei destacó que el papa León XIV visite la Argentina

El presidente Javier Milei reaccionó minutos después de la confirmación de la visita del papa León XIV. A través de su cuenta de X señaló que estará en el país del 8 al 11 de noviembre.

ARGENTINA VA A RECIBIR AL PAPA 🦁🦁



Fui oficialmente notificado que la Argentina recibirá la Visita Apostólica de Su Santidad León XIV, aceptando la invitación que le hicimos a principio de año.



Entre el 8 y 11 de noviembre, le daremos la bienvenida al Santo Padre a nuestro… — Javier Milei (@JMilei) August 5, 2026

Además, sostuvo que se trata de “una visita histórica para todos los argentinos”. En esa línea también se pronunció el canciller Pablo Quirno, quien recordó que le entregó personalmente la invitación al Santo Padre y destacó que recibe esta noticia con “enorme alegría”.

Qué dijo el Gobierno sobre la visita del papa León XIV

En un comunicado oficial difundido por la cuenta de Oficina del Presidente, el Gobierno destacó que “la decisión de visitar a los argentinos de Su Santidad el Papa León XIV responde a la invitación oficial formulada por el Presidente de la Nación, Javier G. Milei, la cual fue entregada personalmente por el Canciller, Pablo Quirno, durante la misión oficial realizada al Vaticano en febrero del presente año”.

También enfatizó que “el Gobierno argentino ha garantizado a la Santa Sede todas las condiciones necesarias de seguridad y logística que permitieran concretar esta visita apostólica”.

Finalmente, reiteró el compromiso de que la visita del sumo pontífice constituya un “momento de alegría y esperanza para todos los argentinos”.

Cómo será el viaje del papa León XIV

En el detalle del texto que compartió el Vaticano se indicó que el papa León XIV viajará a la Argentina del 8 al 11 de noviembre y que visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján.

Asimismo se confirmó que también irá a Uruguay y a Perú. “El programa del viaje se dará a conocer a su debido tiempo”, agregaron en el comunicado que emitió la Santa Sede.