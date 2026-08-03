Los dividendos constituyen una de las formas mediante las cuales algunas empresas retribuyen a sus accionistas. En lugar de reinvertir la totalidad de sus ganancias, destinan una parte de esas utilidades a distribuir efectivo entre quienes poseen sus acciones.

Quienes invierten mediante Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) también pueden acceder a esos pagos. Cuando una compañía del exterior anuncia un dividendo, el beneficio se traslada a los tenedores de Cedears de acuerdo con la relación de conversión de cada certificado y después de aplicar las retenciones e impuestos que correspondan.

Sin embargo, recibir un dividendo no implica obtener una rentabilidad garantizada. En la fecha ex-dividendo, el precio de la acción suele ajustarse aproximadamente por el monto distribuido, por lo que la evolución de la inversión dependerá también del comportamiento de la cotización y de las perspectivas del negocio.

Cedears: calendario completo de empresas que distribuyen dividendos

Lunes 3 de agosto

La primera jornada de pagos del mes reúne compañías de telecomunicaciones y salud, sectores caracterizados por negocios maduros y políticas de dividendos relativamente estables.

AT&T (T) : distribuirá u$s 0,28 por acción . En el mercado argentino, la relación de conversión es de 3 Cedears por acción .

Verizon Communications (VZ) : pagará u$s 0,71 por acción , con una relación de 4 Cedears por acción .

Bristol-Myers Squibb (BMY) : abonará u$s 0,63 por acción . Cada acción equivale a 3 Cedears .

CVS Health (CVS): distribuirá u$s 0,67 por acción. La relación vigente es de 15 Cedears por acción.

Viernes 7 de agosto

La segunda fecha reúne empresas de servicios financieros, medios de pago y consumo, tres sectores que suelen concentrar una parte importante del interés de los inversores.

Mastercard (MA) : pagará u$s 0,87 por acción . Cada acción está representada por 33 Cedears .

Costco Wholesale (COST) : distribuirá u$s 1,47 por acción , con una relación de 48 Cedears por acción .

Bank of New York Mellon (BK): abonará u$s 0,63 por acción. La relación es de 2 Cedears por acción.

Lunes 10 de agosto

La jornada estará marcada por compañías industriales, financieras y de gestión de activos.

Deere & Co. (DE) : pagará u$s 1,62 por acción . Cada acción equivale a 40 Cedears .

American Express (AXP) : distribuirá u$s 0,95 por acción , con una relación de 15 Cedears por acción .

Blackstone (BX): abonará u$s 1,29 por acción. La relación vigente es de 30 Cedears por acción.

Martes 11 de agosto

Los pagos continuarán con una empresa tecnológica y otra vinculada a la producción de acero.

Texas Instruments (TXN) : distribuirá u$s 1,42 por acción . Cada acción está representada por 5 Cedears .

Nucor (NUE): abonará u$s 0,56 por acción, con una relación de 16 Cedears por acción.

Miércoles 12 de agosto

Las Vegas Sands (LVS): la operadora de hoteles y casinos distribuirá u$s 0,30 por acción. En el mercado argentino, cada acción equivale a 2 Cedears.

Viernes 14 de agosto

La fecha estará dominada por empresas de salud, consumo masivo y servicios profesionales.

AbbVie (ABBV) : pagará u$s 1,73 por acción . La relación es de 10 Cedears por acción .

Colgate-Palmolive (CL) : distribuirá u$s 0,53 por acción , con una relación de 3 Cedears por acción .

Accenture (ACN): abonará u$s 1,63 por acción. Cada acción equivale a 75 Cedears.

Lunes 17 de agosto

Dos compañías históricas del sector salud y consumo volverán a distribuir utilidades.

Procter & Gamble (PG) : pagará u$s 1,09 por acción . La relación vigente es de 15 Cedears por acción .

Abbott Laboratories (ABT): distribuirá u$s 0,63 por acción, con una relación de 4 Cedears por acción.

Miércoles 19 de agosto

Caterpillar (CAT): el fabricante de maquinaria para construcción y minería abonará u$s 1,63 por acción. Cada acción está representada por 20 Cedears.

Viernes 28 de agosto

El cierre del calendario incluirá empresas vinculadas al consumo y al sistema financiero.

Starbucks (SBUX) : distribuirá u$s 0,62 por acción , con una relación de 12 Cedears por acción .

Citigroup (C) : pagará u$s 0,67 por acción . Cada acción equivale a 3 Cedears .

Charles Schwab (SCHW): abonará u$s 0,32 por acción, con una relación de 13 Cedears por acción.

¿Cómo cobrar el dividendo de un Cedear?

El aspecto más importante del calendario es la fecha ex-dividendo, ya que quienes adquieran el certificado desde ese día en adelante ya no tendrán derecho a cobrar esa distribución.

Una vez que la empresa concreta el pago, el importe correspondiente se acredita automáticamente en la cuenta comitente del inversor, respetando la relación de conversión del Cedear y luego de aplicar las retenciones e impuestos que correspondan.

Tené en cuenta que el pago de un dividendo no representa una ganancia adicional en sí misma. En la fecha ex-dividendo, el precio de la acción suele ajustarse aproximadamente por el monto distribuido, ya que parte del patrimonio de la compañía pasa a manos de los accionistas.

Por ese motivo, al momento de evaluar un Cedear conviene considerar su política de dividendos, la calidad del negocio, sus perspectivas de crecimiento, la evolución esperada de las ganancias y el horizonte de inversión de cada ahorrista.