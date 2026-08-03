Los dividendos constituyen una de las formas mediante las cuales algunas empresas retribuyen a sus accionistas. En lugar de reinvertir la totalidad de sus ganancias, destinan una parte de esas utilidades a distribuir efectivo entre quienes poseen sus acciones. Quienes invierten mediante Certificados de Depósito Argentinos (Cedears) también pueden acceder a esos pagos. Cuando una compañía del exterior anuncia un dividendo, el beneficio se traslada a los tenedores de Cedears de acuerdo con la relación de conversión de cada certificado y después de aplicar las retenciones e impuestos que correspondan. Sin embargo, recibir un dividendo no implica obtener una rentabilidad garantizada. En la fecha ex-dividendo, el precio de la acción suele ajustarse aproximadamente por el monto distribuido, por lo que la evolución de la inversión dependerá también del comportamiento de la cotización y de las perspectivas del negocio. La primera jornada de pagos del mes reúne compañías de telecomunicaciones y salud, sectores caracterizados por negocios maduros y políticas de dividendos relativamente estables. La segunda fecha reúne empresas de servicios financieros, medios de pago y consumo, tres sectores que suelen concentrar una parte importante del interés de los inversores. La jornada estará marcada por compañías industriales, financieras y de gestión de activos. Los pagos continuarán con una empresa tecnológica y otra vinculada a la producción de acero. La fecha estará dominada por empresas de salud, consumo masivo y servicios profesionales. Dos compañías históricas del sector salud y consumo volverán a distribuir utilidades. El cierre del calendario incluirá empresas vinculadas al consumo y al sistema financiero. El aspecto más importante del calendario es la fecha ex-dividendo, ya que quienes adquieran el certificado desde ese día en adelante ya no tendrán derecho a cobrar esa distribución. Una vez que la empresa concreta el pago, el importe correspondiente se acredita automáticamente en la cuenta comitente del inversor, respetando la relación de conversión del Cedear y luego de aplicar las retenciones e impuestos que correspondan. Tené en cuenta que el pago de un dividendo no representa una ganancia adicional en sí misma. En la fecha ex-dividendo, el precio de la acción suele ajustarse aproximadamente por el monto distribuido, ya que parte del patrimonio de la compañía pasa a manos de los accionistas. Por ese motivo, al momento de evaluar un Cedear conviene considerar su política de dividendos, la calidad del negocio, sus perspectivas de crecimiento, la evolución esperada de las ganancias y el horizonte de inversión de cada ahorrista.