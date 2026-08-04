Los analistas que participan del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central (BCRA) estiman que el dólar oficial mayorista podría cerrar el año en torno a los $ 1.673, lo que implica una suba superior al 13% respecto de los valores registrados a mitad de año.

En ese escenario, muchas personas eligen comprar dólares para proteger sus ahorros frente a la inflación y la volatilidad del peso. Sin embargo, aunque el dólar es una de las monedas más estables del mundo, también está expuesto a la inflación de Estados Unidos.

“ Tener dólares es mejor que tener pesos en el colchón, pero si solamente lo guardás, te exponés a la inflación del dólar y ahí efectivamente no rinde nada ”, explica Gastón Lentini, fundador de Doctor de Tus Finanzas.

Por eso, el especialista recomienda poner esos ahorros a trabajar mediante distintas alternativas de inversión que permitan generar rendimientos y, al mismo tiempo, preservar el capital.

Cedears

La primera alternativa que recomienda Lentini son los Cedears, certificados que representan acciones de compañías internacionales y que permiten invertir desde el mercado argentino.

En cuanto a las compañías, el fundador de Doctor de Tus Finanzas recomienda adaptar la elección al perfil de riesgo. “McDonald’s para los conservadores y Nvidia para los arriesgados, si es que queremos sumar activos de renta variable”, afirma.

A través de este instrumento es posible acceder a compañías de distintos sectores sin abrir una cuenta en el exterior. Además, al estar vinculados al precio de las acciones internacionales y al tipo de cambio, ofrecen exposición al mercado estadounidense.

Para los inversores que buscan una cartera más diversificada, una opción son los Cedears de ETFs, como los que replican al S&P 500 o al Nasdaq. Estos instrumentos resultan una alternativa interesante para perfiles moderados porque permiten invertir en cientos de empresas estadounidenses mediante un solo activo.

Obligaciones Negociables

Las Obligaciones Negociables (ON) son títulos de deuda emitidos por empresas privadas que pagan intereses periódicos y devuelven el capital al vencimiento.

Según Lentini, se trata de una opción pensada para quienes priorizan la estabilidad por sobre la posibilidad de obtener mayores ganancias. “ Rinden menos, pero también el riesgo es mucho menor ”, aclara.

En particular, el especialista recomienda las ON con calificación crediticia AAA, que corresponden a compañías de primera línea. “Las empresas argentinas te van a dar 6%, 7% u 8% anual”, señala.

En la misma línea, Rankia destaca que las ON en dólares emitidas por empresas como YPF, Pan American Energy o Telecom figuran entre las alternativas más atractivas para los perfiles conservadores, ya que permiten cobrar intereses y recuperar el capital en dólares.

Fondos comunes de inversión en dólares

La tercera alternativa que recomienda Lentini son los Fondos Comunes de Inversión (FCI) con exposición internacional. Esta alternativa reúne el dinero de muchos inversores y es administrado por profesionales que lo destinan a una cartera diversificada de activos.

En el caso de los FCI en dólares, esa cartera puede incluir obligaciones negociables, bonos corporativos e instrumentos del mercado internacional. De esta manera, se puede acceder a una cartera diversificada sin necesidad de seleccionar cada activo de manera individual. Además, es posible comenzar con montos muy bajos, según el fondo elegido.

Al delegar la administración en especialistas, el inversor tampoco necesita seguir diariamente la evolución del mercado, lo que convierte a este instrumento en una alternativa para quienes buscan un equilibrio entre seguridad y rentabilidad.