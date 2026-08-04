Qué hacer con los dólares: las inversiones que eligen los expertos para sacar más rendimientos
Mientras el consenso del mercado prevé que el dólar oficial siga subiendo en los próximos meses, los especialistas advierten que dejar los billetes guardados también tiene un costo. Cuáles son las alternativas para poner los ahorros a trabajar.
A cuánto está el dólar blue hoy martes 4 de agosto. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.