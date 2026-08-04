Las provincias volvieron a recibir un alivio en julio. Según datos procesados por consultoras económicas, las transferencias automáticas habrían registrado un incremento, impulsado por la recaudación del impuesto a las Ganancias de personas humanas.

Si bien la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dará a conocer los datos de recaudación tributaria este lunes, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) estimó que el Gobierno nacional habría enviado al conjunto de las provincias y a CABA un total de $ 7,2 billones en concepto de coparticipación, leyes especiales y compensaciones —es decir, transferencias automáticas—, frente a los $ 5,04 billones enviados durante el mismo período de 2025.

Esto representó no solo una variación nominal del 43,5%, sino también, al aplicar el ajuste por inflación —suponiendo un IPC del 1,85% para julio—, una suba real del 7,5%.

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