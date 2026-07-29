Los dólares financieros volvieron a estar en el interés de los ahorristas. Se trata de una estrategia clásica que consiste en usar bonos soberanos para armar una renta mensual en dólares y, de paso, dolarizar la cartera.

Va a depender el perfil de riesgo y el horizonte de inversión. A grandes rasgos hay dos estrategias según el apetito de riesgo de cada inversor.

En tanto, el contexto de mercado ayuda a esta estrategia, ya que la agencia calificadora Moody’s subió la nota de la deuda argentina de “Caa1” a “B3” y cambió el outlook a positivo. La decisión fue fundamentada en la consolidación fiscal, la baja de la inflación, el menor riesgo de incumplimiento y la fortaleza exportadora en energía y minería. Como reflejo inmediato, el riesgo país (EMBIGD) había caído 11 puntos básicos hasta los 410 puntos, pese a que ahora volvió a repuntar a los 450 puntos.

Esto puede verse claramente en los rendimientos. Así, el AL30, uno de los bonos soberanos más operados del mercado, rinde en torno al 7% anual en dólares, muy por debajo del 12% que llegó a ofrecer a comienzos de año.

AL30: cupones semestrales y mayor plazo

El AL30, uno de los bonos emitidos bajo legislación argentina más operados del mercado, vence en julio de 2030 y paga intereses de forma semestral. Su estructura permite proyectar retornos que, según datos de Doctor de Tus Finanzas, rondan el 10% anual en dólares entre el cobro de cupones y una eventual apreciación del capital si el escenario macroeconómico continúa mejorando. Al vencer varios años después de las elecciones de 2027, su desempeño queda más expuesto a lo que resulte de ese proceso.

AO27: vencimiento inmediato a las elecciones

El AO27 tiene una estructura distinta: en lugar de pagar intereses cada seis meses, distribuye cupones mensuales y devuelve la totalidad del capital al vencimiento. Ese vencimiento cae apenas un día después de las elecciones presidenciales de 2027, por lo que el capital se recupera prácticamente al cierre del proceso electoral. Actualmente ofrece una TIR cercana al 3,55%, inferior a la de otros títulos de esta comparación.

AO29: mismo esquema de pagos, mayor plazo

El AO29 también paga intereses todos los meses y amortiza el capital íntegramente al vencimiento, pero su fecha de vencimiento, 31 de octubre de 2029, cae durante la próxima administración presidencial, dos años después de las elecciones de 2027. “El AO29, pese a extenderse un año más que el AO28, mantiene la misma estructura de pagos al 6% anual pagaderos mensualmente, lo que lo convierte en un instrumento atractivo para el inversor minorista”, explicó Emilio Botto, jefe de Estrategia e Inversiones de Mills Capital. Actualmente, el bono ofrece una TIR cercana al 8%.

Cómo pesa el resultado de 2027

El plazo de cada bono respecto de las elecciones de 2027 es la variable que más diferencia a estos tres instrumentos entre sí. Según estimaciones de Doctor de Tus Finanzas, en un escenario donde el oficialismo no logre imponerse en esos comicios, un bono más largo como el AL35 podría sufrir una caída cercana al 31% para ofrecer una TIR del 15% — una muestra de cuánto puede moverse el precio de un título según el escenario político que el mercado empiece a descontar.

El mapa de los bonos soberanos

Más allá de estas dos alternativas, el universo de deuda soberana en dólares se divide en dos grandes familias: los Bonares (ley argentina), como el AL29, AL30, AL35, AL41, AN29 y AO27, y los Globales (ley Nueva York), como el GD29, GD30, GD35, GD38, GD41 y GD46.

La diferencia entre ambos no es solo de jurisdicción, si no que, en general, los Globales suelen ofrecer una mayor protección legal para el inversor ante un eventual default, aunque el spread se fue achicando a medida que bajó el riesgo país. En cuanto a estructura, bonos como el AL30 pagan cupones semestrales y amortizan capital en cuotas hacia el final de su vida, mientras que instrumentos como el AO27 distribuyen intereses mensuales y devuelven el capital de una sola vez al vencimiento.

La variable elecciones 2027

Como en gran parte de las decisiones de renta fija en pesos y dólares durante este año, el resultado de las elecciones presidenciales de 2027 funciona como el gran divisor de aguas: los bonos que vencen antes de esa fecha, o inmediatamente después, como el AO27, concentran menor riesgo político, mientras que los que vencen en 2029 o más adelante quedan más expuestos a lo que decida el mercado sobre la continuidad del rumbo económico actual.