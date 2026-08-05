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El mercado recalibra sus planillas. Tras un arranque de año que mostró señales de recuperación, el optimismo de los analistas parece haber chocado con un “bache” en el segundo trimestre.
Según el último consenso de FocusEconomics de agosto de 2026, los economistas locales y del exterior decidieron recortar sus proyecciones de crecimiento para la Argentina, mientras monitorean de cerca la inercia de los precios y la evolución del frente cambiario.
El informe, que promedia las estimaciones de más de 40 bancos y consultoras (incluyendo a JPMorgan, Goldman Sachs, ABECEB y Banco Galicia), revela un escenario de estabilización, pero con señales de alerta en los sectores vinculados al consumo interno.
El “piso” de la inflación y la meta del 2%
En el frente de los precios, hay noticias mixtas. Por primera vez desde agosto de 2025, la inflación mensual rompió el piso del 2% en junio, un hito para la gestión actual. Sin embargo, el IPC interanual se ubicó en el 33,5%, lo que obliga a los analistas a proyectar un promedio de 31,6% para todo 2026.
Para 2027, el mercado es más optimista y prevé una caída al 21,7%. La desinflación proyectada se apoya en una política monetaria más contractiva y en la expectativa de que los precios de la energía global no vuelvan a presionar los costos locales.
|Pronósticos individuales
|Inflación 2026 (Promedio anual - aop)
|4intelligence
|31,8%
|ABECEB
|32,3%
|Aldazabal
|32,5%
|Balanz Capital
|32,8%
|Banco de Galicia
|32,2%
|Banco Hipotecario
|32,5%
|Banco Supervielle
|32,6%
|Barclays Capital
|30,0%
|BBVA Research
|32,3%
|C&T Asesores
|32,2%
|Capital Economics
|33,0%
|Citigroup Global Mkts
|30,5%
|Deloitte Econosignal
|32,2%
|E2 Economia
|30,2%
|Eco Go
|32,8%
|Ecolatina
|32,5%
|Econviews
|32,9%
|EIU
|32,4%
|EMFI
|32,6%
|Empiria Consultores
|32,3%
|Equilibra
|32,7%
|FIEL
|32,3%
|Fitch Solutions
|27,4%
|Goldman Sachs
|32,0%
|Invecq Consulting
|33,0%
|LCG
|32,6%
|MAP
|32,6%
|MAPFRE Economics
|32,8%
|Moody’s Analytics
|30,9%
|OJF & Asociados
|32,6%
|Oxford Economics
|32,8%
|Pantheon Macroeconomics
|31,0%
|Pezco Economics
|24,9%
|Quantum Finanzas
|31,5%
|Romano Group
|32,8%
|S&P Global Ratings
|31,8%
|UBS
|29,7%
|VDC Consultora
|32,6%
|Others (18)**
|31,3%
|CONSENSO LATINFOCUS
|31,6%
Dólar: ¿cuál será su precio para diciembre de este año?
El tipo de cambio sigue siendo la variable que más miran los inversores. Con un Banco Central que mantiene el sistema de bandas indexadas para evitar el atraso cambiario, el peso cerró julio en $ 1489,40 por dólar oficial.
- Dólar oficial: el consenso lo ubica en $ 1648 para fines de 2026, lo que implica una devaluación gradual en lo que resta del año. Para diciembre de 2027, las proyecciones saltan a los $ 1968,70.
- Dólar paralelo: el mercado “blue” o financiero operó en torno a los $ 1560 a fines de julio. Los analistas prevén que la brecha se mantenga estable mientras el Gobierno avance en reformas para fortalecer la propiedad privada y limitar la intervención estatal.
|Pronósticos individuales
|Dólar a fines de 2026
|4intelligence
|$ 1541
|ABECEB
|$ 1625
|Aldazabal
|$ 1665
|Analytica Consultora
|$ 1615
|Aurum Valores
|$ 1650
|Balanz Capital
|$ 1650
|Banco de Galicia
|$ 1587
|Banco Hipotecario
|$ 1635
|Banco Supervielle
|$ 1736
|Barclays Capital
|$ 1335
|BBVA Research
|$ 1645
|C&T Asesores
|$ 1664
|Capital Economics
|$ 1550
|Citigroup Global Mkts
|$ 1676
|Credicorp Capital
|$ 1590
|Deloitte Econosignal
|$ 1650
|E2 Economia
|$ 1669
|Eco Go
|$ 1670
|Ecolatina
|$ 1745
|Econométrica
|$ 1587
|Econviews
|$ 1750
|EIU
|$ 1686
|EMFI
|$ 1541
|Empiria Consultores
|$ 1746
|Equilibra
|$ 1720
|FIEL
|$ 1646
|Fitch Ratings
|$ 1668
|Fitch Solutions
|$ 1700
|FMyA
|$ 1675
|Invecq Consulting
|$ 1800
|Itaú Unibanco
|$ 1600
|JPMorgan
|$ 1550
|LCG
|$ 1770
|MAP
|$ 1733
|MAPFRE Economics
|$ 1658
|Moody’s Analytics
|$ 1534
|OJF & Asociados
|$ 1690
|Oxford Economics
|$ 1658
|Pantheon Macroeconomics
|$ 1850
|Pezco Economics
|$ 1473
|Quantum Finanzas
|$ 1605
|Romano Group
|$ 1601
|S&P Global Ratings
|$ 1700
|Santander
|$ 1700
|Standard Chartered
|$ 1591
|UBS
|$ 1700
|VDC Consultora
|$ 1630
|CONSENSO LATINFOCUS
|$ 1648
PBI: un recorte que enciende alarmas
Los panelistas bajaron su estimación de crecimiento del PBI para 2026 al 2,9%, una décima menos que el mes pasado. Si bien la economía sigue expandiéndose por encima del promedio de la última década, la actividad perdió tracción en el bimestre abril-mayo (creciendo apenas un 1% interanual frente al robusto 2% del primer trimestre).
El informe destaca una economía “a dos velocidades”:
- Los motores: la minería, impulsada por el boom del petróleo y el litio, registra subas de doble dígito.
- El lastre: los sectores orientados al mercado interno —como la construcción, el comercio minorista y la hotelería— siguen golpeados por una inflación que, aunque en descenso, sigue siendo persistente, y por una política fiscal que no da tregua.
Tasas: la BADLAR bajo la lupa
Uno de los datos más llamativos del informe es el desplome de las tasas de interés de mercado. Tras las elecciones de mitad de término de octubre pasado, la tasa BADLAR pasó de niveles cercanos al 50% a un piso de 20% en abril de este año.
FocusEconomics estima que la BADLAR cerrará el 2026 en 21,19%, reflejando una normalización de las condiciones monetarias y una mejora en el sentimiento del mercado, que ya no exige primas de riesgo tan elevadas como en el inicio del mandato de Javier Milei.
El informe de agosto muestra una dispersión de pronósticos que refleja la incertidumbre remanente. En cuanto al crecimiento del PBI:
- Los más optimistas: Econométrica (4,0%) y MAP (3,7%) lideran las expectativas de rebote.
- Los más cautos: Banco Supervielle (1,1%) y LCG (1,9%) ven una recuperación mucho más lenta.
Con este cuadro de situación, el mercado financiero argentino transita una etapa de “esperar y ver”. La capacidad del Gobierno para consolidar el proceso de desinflación sin ahogar la actividad económica será la clave para que, en los próximos meses, las planillas de los analistas vuelvan a teñirse de verde.