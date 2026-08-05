El mercado recalibra sus planillas. Tras un arranque de año que mostró señales de recuperación, el optimismo de los analistas parece haber chocado con un “bache” en el segundo trimestre.

Según el último consenso de FocusEconomics de agosto de 2026, los economistas locales y del exterior decidieron recortar sus proyecciones de crecimiento para la Argentina, mientras monitorean de cerca la inercia de los precios y la evolución del frente cambiario.

El informe, que promedia las estimaciones de más de 40 bancos y consultoras (incluyendo a JPMorgan, Goldman Sachs, ABECEB y Banco Galicia), revela un escenario de estabilización, pero con señales de alerta en los sectores vinculados al consumo interno.

El “piso” de la inflación y la meta del 2%

En el frente de los precios, hay noticias mixtas. Por primera vez desde agosto de 2025, la inflación mensual rompió el piso del 2% en junio, un hito para la gestión actual. Sin embargo, el IPC interanual se ubicó en el 33,5%, lo que obliga a los analistas a proyectar un promedio de 31,6% para todo 2026.

Para 2027, el mercado es más optimista y prevé una caída al 21,7%. La desinflación proyectada se apoya en una política monetaria más contractiva y en la expectativa de que los precios de la energía global no vuelvan a presionar los costos locales.

Pronósticos individuales Inflación 2026 (Promedio anual - aop) 4intelligence 31,8% ABECEB 32,3% Aldazabal 32,5% Balanz Capital 32,8% Banco de Galicia 32,2% Banco Hipotecario 32,5% Banco Supervielle 32,6% Barclays Capital 30,0% BBVA Research 32,3% C&T Asesores 32,2% Capital Economics 33,0% Citigroup Global Mkts 30,5% Deloitte Econosignal 32,2% E2 Economia 30,2% Eco Go 32,8% Ecolatina 32,5% Econviews 32,9% EIU 32,4% EMFI 32,6% Empiria Consultores 32,3% Equilibra 32,7% FIEL 32,3% Fitch Solutions 27,4% Goldman Sachs 32,0% Invecq Consulting 33,0% LCG 32,6% MAP 32,6% MAPFRE Economics 32,8% Moody’s Analytics 30,9% OJF & Asociados 32,6% Oxford Economics 32,8% Pantheon Macroeconomics 31,0% Pezco Economics 24,9% Quantum Finanzas 31,5% Romano Group 32,8% S&P Global Ratings 31,8% UBS 29,7% VDC Consultora 32,6% Others (18)** 31,3% CONSENSO LATINFOCUS 31,6%

Dólar: ¿cuál será su precio para diciembre de este año?

El tipo de cambio sigue siendo la variable que más miran los inversores. Con un Banco Central que mantiene el sistema de bandas indexadas para evitar el atraso cambiario, el peso cerró julio en $ 1489,40 por dólar oficial.

Dólar oficial: el consenso lo ubica en $ 1648 para fines de 2026, lo que implica una devaluación gradual en lo que resta del año. Para diciembre de 2027, las proyecciones saltan a los $ 1968,70 .

Dólar paralelo: el mercado “blue” o financiero operó en torno a los $ 1560 a fines de julio. Los analistas prevén que la brecha se mantenga estable mientras el Gobierno avance en reformas para fortalecer la propiedad privada y limitar la intervención estatal.

Pronósticos individuales Dólar a fines de 2026 4intelligence $ 1541 ABECEB $ 1625 Aldazabal $ 1665 Analytica Consultora $ 1615 Aurum Valores $ 1650 Balanz Capital $ 1650 Banco de Galicia $ 1587 Banco Hipotecario $ 1635 Banco Supervielle $ 1736 Barclays Capital $ 1335 BBVA Research $ 1645 C&T Asesores $ 1664 Capital Economics $ 1550 Citigroup Global Mkts $ 1676 Credicorp Capital $ 1590 Deloitte Econosignal $ 1650 E2 Economia $ 1669 Eco Go $ 1670 Ecolatina $ 1745 Econométrica $ 1587 Econviews $ 1750 EIU $ 1686 EMFI $ 1541 Empiria Consultores $ 1746 Equilibra $ 1720 FIEL $ 1646 Fitch Ratings $ 1668 Fitch Solutions $ 1700 FMyA $ 1675 Invecq Consulting $ 1800 Itaú Unibanco $ 1600 JPMorgan $ 1550 LCG $ 1770 MAP $ 1733 MAPFRE Economics $ 1658 Moody’s Analytics $ 1534 OJF & Asociados $ 1690 Oxford Economics $ 1658 Pantheon Macroeconomics $ 1850 Pezco Economics $ 1473 Quantum Finanzas $ 1605 Romano Group $ 1601 S&P Global Ratings $ 1700 Santander $ 1700 Standard Chartered $ 1591 UBS $ 1700 VDC Consultora $ 1630 CONSENSO LATINFOCUS $ 1648

PBI: un recorte que enciende alarmas

Los panelistas bajaron su estimación de crecimiento del PBI para 2026 al 2,9%, una décima menos que el mes pasado. Si bien la economía sigue expandiéndose por encima del promedio de la última década, la actividad perdió tracción en el bimestre abril-mayo (creciendo apenas un 1% interanual frente al robusto 2% del primer trimestre).

El informe destaca una economía “a dos velocidades”:

Los motores: la minería, impulsada por el boom del petróleo y el litio, registra subas de doble dígito.

El lastre: los sectores orientados al mercado interno —como la construcción, el comercio minorista y la hotelería— siguen golpeados por una inflación que, aunque en descenso, sigue siendo persistente, y por una política fiscal que no da tregua.

Tasas: la BADLAR bajo la lupa

Uno de los datos más llamativos del informe es el desplome de las tasas de interés de mercado. Tras las elecciones de mitad de término de octubre pasado, la tasa BADLAR pasó de niveles cercanos al 50% a un piso de 20% en abril de este año.

FocusEconomics estima que la BADLAR cerrará el 2026 en 21,19%, reflejando una normalización de las condiciones monetarias y una mejora en el sentimiento del mercado, que ya no exige primas de riesgo tan elevadas como en el inicio del mandato de Javier Milei.

El informe de agosto muestra una dispersión de pronósticos que refleja la incertidumbre remanente. En cuanto al crecimiento del PBI:

Los más optimistas: Econométrica (4,0%) y MAP (3,7%) lideran las expectativas de rebote.

Los más cautos: Banco Supervielle (1,1%) y LCG (1,9%) ven una recuperación mucho más lenta.

Con este cuadro de situación, el mercado financiero argentino transita una etapa de “esperar y ver”. La capacidad del Gobierno para consolidar el proceso de desinflación sin ahogar la actividad económica será la clave para que, en los próximos meses, las planillas de los analistas vuelvan a teñirse de verde.