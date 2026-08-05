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El mercado recalibra sus planillas. Tras un arranque de año que mostró señales de recuperación, el optimismo de los analistas parece haber chocado con un “bache” en el segundo trimestre.

Según el último consenso de FocusEconomics de agosto de 2026, los economistas locales y del exterior decidieron recortar sus proyecciones de crecimiento para la Argentina, mientras monitorean de cerca la inercia de los precios y la evolución del frente cambiario.

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El informe, que promedia las estimaciones de más de 40 bancos y consultoras (incluyendo a JPMorgan, Goldman Sachs, ABECEB y Banco Galicia), revela un escenario de estabilización, pero con señales de alerta en los sectores vinculados al consumo interno.

El “piso” de la inflación y la meta del 2%

En el frente de los precios, hay noticias mixtas. Por primera vez desde agosto de 2025, la inflación mensual rompió el piso del 2% en junio, un hito para la gestión actual. Sin embargo, el IPC interanual se ubicó en el 33,5%, lo que obliga a los analistas a proyectar un promedio de 31,6% para todo 2026.

Para 2027, el mercado es más optimista y prevé una caída al 21,7%. La desinflación proyectada se apoya en una política monetaria más contractiva y en la expectativa de que los precios de la energía global no vuelvan a presionar los costos locales.

Pronósticos individualesInflación 2026 (Promedio anual - aop)
4intelligence31,8%
ABECEB32,3%
Aldazabal32,5%
Balanz Capital32,8%
Banco de Galicia32,2%
Banco Hipotecario32,5%
Banco Supervielle32,6%
Barclays Capital30,0%
BBVA Research32,3%
C&T Asesores32,2%
Capital Economics33,0%
Citigroup Global Mkts30,5%
Deloitte Econosignal32,2%
E2 Economia30,2%
Eco Go32,8%
Ecolatina32,5%
Econviews32,9%
EIU32,4%
EMFI32,6%
Empiria Consultores32,3%
Equilibra32,7%
FIEL32,3%
Fitch Solutions27,4%
Goldman Sachs32,0%
Invecq Consulting33,0%
LCG32,6%
MAP32,6%
MAPFRE Economics32,8%
Moody’s Analytics30,9%
OJF & Asociados32,6%
Oxford Economics32,8%
Pantheon Macroeconomics31,0%
Pezco Economics24,9%
Quantum Finanzas31,5%
Romano Group32,8%
S&P Global Ratings31,8%
UBS29,7%
VDC Consultora32,6%
Others (18)**31,3%
CONSENSO LATINFOCUS31,6%

Dólar: ¿cuál será su precio para diciembre de este año?

El tipo de cambio sigue siendo la variable que más miran los inversores. Con un Banco Central que mantiene el sistema de bandas indexadas para evitar el atraso cambiario, el peso cerró julio en $ 1489,40 por dólar oficial.

  • Dólar oficial: el consenso lo ubica en $ 1648 para fines de 2026, lo que implica una devaluación gradual en lo que resta del año. Para diciembre de 2027, las proyecciones saltan a los $ 1968,70.
  • Dólar paralelo: el mercado “blue” o financiero operó en torno a los $ 1560 a fines de julio. Los analistas prevén que la brecha se mantenga estable mientras el Gobierno avance en reformas para fortalecer la propiedad privada y limitar la intervención estatal.
Pronósticos individualesDólar a fines de 2026
4intelligence$ 1541
ABECEB$ 1625
Aldazabal$ 1665
Analytica Consultora$ 1615
Aurum Valores$ 1650
Balanz Capital$ 1650
Banco de Galicia$ 1587
Banco Hipotecario$ 1635
Banco Supervielle$ 1736
Barclays Capital$ 1335
BBVA Research$ 1645
C&T Asesores$ 1664
Capital Economics$ 1550
Citigroup Global Mkts$ 1676
Credicorp Capital$ 1590
Deloitte Econosignal$ 1650
E2 Economia$ 1669
Eco Go$ 1670
Ecolatina$ 1745
Econométrica$ 1587
Econviews$ 1750
EIU$ 1686
EMFI$ 1541
Empiria Consultores$ 1746
Equilibra$ 1720
FIEL$ 1646
Fitch Ratings$ 1668
Fitch Solutions$ 1700
FMyA$ 1675
Invecq Consulting$ 1800
Itaú Unibanco$ 1600
JPMorgan$ 1550
LCG$ 1770
MAP$ 1733
MAPFRE Economics$ 1658
Moody’s Analytics$ 1534
OJF & Asociados$ 1690
Oxford Economics$ 1658
Pantheon Macroeconomics$ 1850
Pezco Economics$ 1473
Quantum Finanzas$ 1605
Romano Group$ 1601
S&P Global Ratings$ 1700
Santander$ 1700
Standard Chartered$ 1591
UBS$ 1700
VDC Consultora$ 1630
CONSENSO LATINFOCUS$ 1648

PBI: un recorte que enciende alarmas

Los panelistas bajaron su estimación de crecimiento del PBI para 2026 al 2,9%, una décima menos que el mes pasado. Si bien la economía sigue expandiéndose por encima del promedio de la última década, la actividad perdió tracción en el bimestre abril-mayo (creciendo apenas un 1% interanual frente al robusto 2% del primer trimestre).

El informe destaca una economía “a dos velocidades”:

  • Los motores: la minería, impulsada por el boom del petróleo y el litio, registra subas de doble dígito.
  • El lastre: los sectores orientados al mercado interno —como la construcción, el comercio minorista y la hotelería— siguen golpeados por una inflación que, aunque en descenso, sigue siendo persistente, y por una política fiscal que no da tregua.

Tasas: la BADLAR bajo la lupa

Uno de los datos más llamativos del informe es el desplome de las tasas de interés de mercado. Tras las elecciones de mitad de término de octubre pasado, la tasa BADLAR pasó de niveles cercanos al 50% a un piso de 20% en abril de este año.

FocusEconomics estima que la BADLAR cerrará el 2026 en 21,19%, reflejando una normalización de las condiciones monetarias y una mejora en el sentimiento del mercado, que ya no exige primas de riesgo tan elevadas como en el inicio del mandato de Javier Milei.

El informe de agosto muestra una dispersión de pronósticos que refleja la incertidumbre remanente. En cuanto al crecimiento del PBI:

  • Los más optimistas: Econométrica (4,0%) y MAP (3,7%) lideran las expectativas de rebote.
  • Los más cautos: Banco Supervielle (1,1%) y LCG (1,9%) ven una recuperación mucho más lenta.

Con este cuadro de situación, el mercado financiero argentino transita una etapa de “esperar y ver”. La capacidad del Gobierno para consolidar el proceso de desinflación sin ahogar la actividad económica será la clave para que, en los próximos meses, las planillas de los analistas vuelvan a teñirse de verde.