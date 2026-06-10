El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) publicará este jueves el dato de inflación correspondiente a mayo, y desde el Gobierno esperan que el registro quede por debajo del 2,6% que marcó abril. Las estimaciones privadas, por lo pronto, anticipan una nueva desaceleración en el índice del mes pasado.

Pese a ello, las consultoras esperan que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) todavía siga por encima del 2%. Concretamente, estiman un valor que oscile entre un 2,1% y 2,5%, lo que encadenaría el segundo mes consecutivo de caída tras haber marcado el valor más alto del año en marzo (3,4%).

Las proyecciones privadas coincidieron así en una tendencia inflacionaria a la baja, en línea con las expectativas de Javier Milei y la percepción de Luis Caputo de que el indicador de mayo marque un nuevo descenso respecto de abril.

“La Argentina va a un escenario de menor inflación y de mayor crecimiento”, sostuvo Milei durante su participación en el Latam Economic Forum. En esa oportunidad, el presidente sostuvo que el dato en el índice de precios no es el que aspira el Gobierno, pero prometió un cambio del panorama económico.

Por su parte, el ministro de Economía anticipó que para mayo se espera una cifra “un poco más baja” que la de abril. “Las expectativas del REM y del mercado están totalmente ancladas: para los próximos 12 meses se espera una inflación del 20%, sin ningún tipo de cimbronazo”, agregó.

Inflación de mayo 2026: cuánto subieron los precios el mes pasado, según seis consultoras

Analytica

En la cuarta semana de mayo, la consultora Analytica observó una variación del 0,3% en los precios de alimentos y bebidas del Gran Buenos Aires.

De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,5% . “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,5% durante mayo”, marcaron.

Al analizar el comportamiento de las últimas cuatro semanas por categorías, Verduras, tubérculos y legumbres evidenciaron el mayor salto con un alza del 12,7%. Le siguieron más atrás los productos lácteos y huevos, con un incremento del 3%, y los aceites, grasas y manteca, que aportaron una suba del 2,8%.

En contrapartida, la carne y sus derivados crecieron apenas 1%. Este rubro, debido a su alto peso en la canasta, actuó como un amortiguador clave para el índice general. Sin embargo, la mayor sorpresa fue la caída en el precio de las frutas, con una deflación del -4,9% en el promedio de cuatro semanas.

Descripción Variación promedio de cuatro semanas - Total país Verduras, tubérculos y legumbres 12,7% Leche, productos lácteos, huevos 3% Aceites, grasas y manteca 2,8% Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,5% Pescados y mariscos 2,4% Café, té, yerba y cacao 2,2% Pan y cereales 2,2% Aguas minerales, gaseosas y jugos 2,2% Azúcar, dulces, chocolate, golosinas, etc. 1,8% Otros alimentos 1,6% Carnes y derivados 1% Frutas -4,9%

LCG

La medición elaborada por Labour Capital & Growth (LCG) sobre Alimentos y Bebidas señala un aumento de apenas 0,1% en el rubro durante la cuarta semana del mes.

Según el reporte, que releva precios de 8000 productos de cinco grandes supermercados, la suba promedio mensual se ubicó en 2,5% y representó una caída de 0,2 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

En cuanto a las categorías, los lácteos y huevos encabezan el ranking de subas con un 5,5%. Las carnes también superaron el promedio general y anotaron un avance del 2,8% en el promedio mensual.

En el otro extremo, solo las frutas bajaron en el período, con una caída de 1,7%. Las verduras cayeron apenas 0,1%, mientras que las comidas listas para llevar subieron solo 0,5%.

Eco Go

En la parte superior de las proyecciones también se ubicó la consultora de Marina Dal Poggetto, que estima una variación del 2,4% para mayo.

“El comportamiento de la inflación durante este período no respondió a un factor aislado, sino a la convergencia de aumentos en tarifas de servicios públicos y rubros fuertemente indexados al arrastre de meses previos, tales como salud y educación”, señalaron.

Con respecto a alimentos y bebidas, Eco Go estimó un aumento del 0,5% en la última semana de mayo y proyectó que ese rubro alcanzó una variación del 2,5% para el mes, un número que significó una baja de 0,6 p.p. respecto de abril.

Concretamente, el mayor aumento del mes se dio en verduras (12%). A su vez, la carne tuvo un alza moderada del 1,2%. “Los alimentos consumidos dentro del hogar tuvieron una variación del 2,7% mientras que los consumidos fuera del hogar registraron una suba del 1,6%”, sumó el análisis.

Orlando Ferreres & Asociados

De acuerdo con la estimación de Precios Minoristas (IPC-OJF) de Orlando J. Ferreres & Asociados , mayo mostró una suba del 2,3%. De esta forma, la inflación acumulada en los primeros cinco meses del año alcanza el 13,7%, mientras que la variación interanual se ubica en el 31,4%.

El informe, elaborado a partir del relevamiento diario de más de quince mil precios de bienes y servicios del Gran Buenos Aires, también reportó un aumento del 1,4% en la medición núcleo y acumuló así un alza del 28,3% anual. En lo que va del 2026, acumula un movimiento del 12,5%.

“En cuanto a los principales rubros, Salud y Alimentos y bebidas encabezaron las subas del mes, registrando ambos alzas mensuales de 3,5%, seguidos por Vivienda y Transporte y comunicaciones, que presentaron una variación de 3,3% y 1,9% respectivamente", señalaron.

C&T

En el caso de C&T, el dato estimado para el IPC general de mayo en el Gran Buenos Aires quedó en 2,2% mensual, según su medición de precios minoristas. “La variación de doce meses sería del 33,3% , incrementándose respecto del 32,4% de abril, dada la menor inflación registrada un año atrás”, precisó el reporte.

En la apertura por rubros, la consultora señaló que los mayores incrementos se concentraron en Salud y Alimentos y Bebidas. En el caso del primero, estuvo condicionado por la aceleración de los medicamentos y las prepagas.

“Alimentos y bebidas aumentó 2,7% mensual, acelerándose significativamente respecto de abril pero con mucha heterogeneidad en sus componentes”, detallaron. El segmento con mayor suba fue Verduras, que trepó 27%.

En el medio, los panificados también ganaron dinamismo y tuvieron un alza en torno a 2,5%. Por el contrario, la carne se volvió a moderar y aumentó 1%.

Econviews

El panorama más moderado lo presenta la firma de Miguel Kiguel. Su relevamiento en supermercados arrojó una suba de 0,1% en la cuarta semana de mayo para la canasta de alimentos y bebidas.

“Entre categorías destacan verdulería (-5,5%) y bebidas (0,8%)”, destacó la consultora. El dato relevante es que, en el acumulado de las últimas cuatro semanas, esa misma canasta muestra un alza total de 2,1%.

Los precios en CABA: el dato que anticipa el número nacional del INDEC

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,1%, según confirmó este lunes el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires , y representó una caída de 0,4% respecto a abril. Cabe señalar que el dato de CABA se considera un precursor del de Nación, el cual el INDEC publicará este jueves para todo el país.

Al mismo tiempo, la variación interanual llegó a 33,1%, lo que representa una suba de 0,7 puntos respecto al mes anterior. Además, el organismo informó una suba de 14% en los primeros cinco meses del año.

Los rubros con mayor incidencia en el índice porteño fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Salud y Educación, que en conjunto explicaron el 64,9% del alza del Nivel General. Del total, solo Educación y Salud aumentaron por encima del 3% (3 y 3,1%, respectivamente) debido a los aumentos de prepagas y establecimientos de enseñanza formal.

Mientras tanto, Equipamiento y mantenimiento del hogar (2,9%) y Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%) también se ubicaron por encima del promedio de 2,1%. En contraste, Prendas de vestir y calzado (0,4%), Restaurantes y hoteles (1%) y Transporte (1,2%) registraron los aumentos más moderados.

Alimentos y bebidas no alcohólicas, el rubro con más peso en el índice, registró una suba por encima del promedio del 2,8% . El principal impulso dentro del rubro provino de Verduras, tubérculos y legumbres, que treparon un 14,5%. En sentido contrario, las frutas cayeron 3,4% y moderaron el alza de la división.

Cuál será la inflación para fin de año, según los referentes de la City

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), que publica de forma mensual el Banco Central de la República Argentina (BCRA), relevó las expectativas de 46 participantes —34 consultoras y centros de investigación locales e internacionales y 12 entidades financieras—.

El reporte, correspondiente a mayo 2026, trazó una horizonte para la Argentina sobre cómo se comportará la inflación hasta fin de año. En detalle, la estimación interanual proyectada para diciembre de 2026 es de 30,5%, con el mercado esperando que la tendencia bajista se prolongue hacia 2027 (19,9%) y 2028 (13,9%).

Así, los analistas prevén una caída gradual en lo que resta del año: 2,1% en junio y 2% en julio, para llegar a 1,7% en noviembre. Los próximos 12 meses acumularían una inflación interanual de 23,3%, según la mediana de los participantes.