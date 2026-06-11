El costo de vida en el Gran Buenos Aires mantiene su tendencia alcista, aunque con una ligera desaceleración respecto a los picos del verano. Según el último informe del INDEC, una familia tipo de cuatro integrantes —compuesta por dos adultos y dos menores— necesitó en mayo $ 1.498.741 para cubrir la Canasta Básica Total (CBT) y evitar caer bajo la línea de pobreza.

Por su parte, la inflación de mayo fue del 2,1% y acumula un 33,2% en los últimos 12 meses.

Por otro lado, el umbral de la indigencia, medido a través de la Canasta Básica Alimentaria (CBA), se situó en $ 681.246 para el mismo grupo familiar. El dato más relevante del mes es que los alimentos (CBA) volvieron a subir por encima del nivel general de servicios y bienes (CBT), con un incremento del 2,4% frente al 2,0% de la canasta total.

Radiografía de la pobreza: ¿Cuánto cuesta no ser pobre en Argentina?

La valorización de las canastas muestra una realidad dispar según la composición del hogar. El concepto de “adulto equivalente”, que utiliza el INDEC como unidad de referencia, quedó fijado en $ 485.030 para la CBT y $ 220.468 para la CBA.

Composición por tipo de hogar (CBT):

Hogar de 3 integrantes: (Mujer de 35 años, hijo de 18 y madre de 61) necesitó $ 1.193.173 para no ser pobre.

Hogar de 4 integrantes: (Varón de 35, mujer de 31 e hijos de 6 y 8 años) requirió $ 1.498.741 .

Hogar de 5 integrantes: (Pareja de 30 años con tres hijos de 5, 3 y 1 año) alcanzó los $ 1.576.346.

Inflación de alimentos: el motor de la indigencia

A pesar de que el indicador general muestra una curva de estabilización en comparación con el inicio del año (donde enero marcó un 5,8%), la suba acumulada en lo que va de 2026 sigue siendo un desafío para los salarios. La CBA acumula un 15,6% en los primeros cinco meses del año, mientras que la CBT suma un 14,5%.

Esta diferencia de un punto porcentual entre ambas canastas confirma que los productos de primera necesidad, como pan, carnes y lácteos, siguen traccionando la inflación más que el resto de los componentes, impactando directamente en el poder adquisitivo de los estratos sociales más vulnerables.

El dato interanual: ¿dónde estamos parados?

En la comparación contra mayo de 2025, el salto es significativo:

La Canasta Alimentaria creció un 36,2% interanual.

La Canasta Total aumentó un 34,9% interanual.

Para los especialistas, esta cifra refleja un escenario de “inflación inercial”. Si bien los números interanuales parecen moderados en comparación con periodos históricos de crisis, la barrera del millón y medio de pesos para una familia de cuatro personas pone de manifiesto la brecha salarial.

Hoy, muchos trabajadores registrados con salarios medios corren el riesgo de ser considerados “pobres” si no cuentan con dos ingresos plenos en el hogar.

Perspectivas para el próximo trimestre

La leve caída en el ritmo de aumento mensual (pasando del 2,5% en abril al 2,0% en mayo para la CBT) abre una ventana de expectativa moderada para el Gobierno.

Sin embargo, el encarecimiento de los servicios regulados y la estacionalidad de algunos alimentos frescos en los meses de invierno podrían volver a presionar el índice hacia arriba en el corto plazo.