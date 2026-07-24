El Banco Central continúa fortaleciendo sus reservas. Este viernes, la entidad conducida por Santiago Bausili compró u$s 345 millones, su cuarta intervención más alta en el mercado de cambios en lo que va del año.

Así, las reservas internacionales brutas treparon hasta los u$s 49.183 millones. Con respecto al jueves, aumentaron u$s 499 millones.

En lo que va de 2026, el BCRA acumula compras por u$s 13.111 millones, superando la meta pactada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según PPI, las reservas netas estarían nuevamente en terreno poisitivo. “Actualizando nuestra metodología más exigente (que descuenta como pasivos de corto plazo los depósitos del Tesoro en el BCRA y los vencimientos de Bopreal a doce meses vista), estimamos que cerraron junio en - u$s 1704 millones, apenas u$s 100 millones por debajo del cierre de mayo”, estimó.

“Desde entonces, la mejora fue significativa: nuestra estimación al 21 de julio ubica las reservas netas en torno a u$s 5073 millones, el mayor nivel desde noviembre de 2021“, agregó el bróker.