Trump impone nuevos aranceles pero mantiene un 10% para la Argentina

La estabilidad que venían mostrando los precios de los alimentos en el último mes y medio parece haber encontrado un punto de inflexión.

Según el último relevamiento de la consultora LCG, que mide semanalmente precios de 8000 productos de cinco grandes supermercados, la tercera semana de julio cerró con una suba del 0,3% en la categoría de alimentos y bebidas.

El índice retoma, de esta forma, la tendencia alcista tras no registrar variaciones durante la semana pasada. Vale recordar que en los primeros siete días del mes se disparó 2,4%. Este acumulado marcó un quiebre tras seis semanas consecutivas de variaciones marginales.

De todas maneres, el indicador mensual (las ultimas 4 semanas) se ubica en 1,9%. Esto representa una suba de 0,6 puntos porcentuales respecto a la medición anterior.

La cifra coincide con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que informó una variación del IPC del 1,9% en junio. Este dato fue el más bajo en 11 meses y logró quebrar el piso del 2% que el Gobierno anhelaba. Esa cifra no se conseguía desde agosto del año pasado.

Los rubros que más subieron

En la tercera semana de julio, el porcentaje que mas varió fue el de los aceites. Detrás de este, dos categorías más: en primer lugar, el azúcar, miel, dulces y cacao; en segundo lugar, los condimentos.

Estas categorías son las que mas se movieron respecto al índice general:

Aceites : se registró un alza del 1,9% semanal.

Azúcar, miel, dulces y cacao : aumentaron un 1,7% en estos siete días.

Condimentos y otros productos alimenticios: tuvieron un aumento del 1,5% respecto a la semana pasada.

Estos tres sectores logran explican gran parte de la incidencia total del índice semanal. En menor medida, las bebidas e infusiones para el hogar (0,9%), las carnes (0,8%) y, los productos lácteos y huevos (0,4%).

Del lado opuesto, algunos rubros mostraron deflación como los productos de panificación, cereales y pasta (-0,2%), las frutas (-0,3%), las comidas listas para llevar (-0,9%) y las verduras (-1,4%).

La mirada mensual: los lácteos al frente

Cuando se analiza la película completa de las últimas cuatro semanas, el mapa de aumentos cambia.

A pesar del salto reciente de los aceites, en el acumulado mensual el rubro de Lácteos y Huevos lidera la presión sobre el bolsillo con una suba promedio del 4%.

Le siguen las carnes (2,8%) y los productos de panificación (2,6%). Gracias a que otros rubros como las frutas y los condimentos mostraron variaciones negativas en el acumulado del mes, el promedio general logró perforar el 1,9% mensual.