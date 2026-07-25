Qué es el “Efecto Canguro”: el modelo de industria australiano que desafía la forma de generar riqueza en Argentina
Un trabajo de la Universidad Austral propone cambiar algunas de las preguntas más repetidas en el debate económico argentino. ¿Puede una industria relativamente más pequeña generar más riqueza? ¿Debe primarizarse la economía nacional?
A cuánto está el dólar blue hoy sábado 25 de julio. Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP. Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.