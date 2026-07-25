El dólar blue hoy sábado 25 de julio cotiza a $ 1525 para la compra y $ 1545 para la venta.

Así, el paralelo acumula una suba de $ 30 en lo que va de julio, que se suman a los $ 85 (5,94%) que ganó durante junio. Además, se ubica $ 15 por encima del valor con el que arrancó 2026 ($ 1530 para la venta).

Por su parte, el dólar oficial hoy sábado 25 de julio se ofrece a $ 1470 para la compra y $ 1520 para la venta en las pantallas del Banco Nación.

La divisa ganó $ 20 durante la semana luego de varios días en el mismo valor al que había arrancado julio (cerró junio a $ 1500). En el sexto mes del año, vale recordar, aumentó $ 70 (4,6%). En tanto, se mantiene $ 40 por encima del valor al que concluyó 2025 ($ 1480).

En tanto, el dólar tarjeta para servicios digitales y turismo opera en $ 1976 y se mantiene como el más caro de la plaza a causa del agregado de percepciones.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $ 1467,1 para la compra y $ 1517 para la venta, lejos del tope de la banda cambiaria que el BCRA fija hoy en $ 1836,23.

La brecha entre el blue y el oficial es de 1,64%.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy

Por decisión del Gobierno, desde el inicio de 2026 las bandas dentro de las que puede fluctuar la divisa oficial se actualizan al ritmo del último dato de inflación.

De esta forma, en lugar del 1% mensual al que se venían ajustando desde 2025, cuando se abandonó el cepo, durante julio los topes se actualizarán teniendo en cuenta el 2,1% correspondiente al dato del IPC de junio.

Mientras tanto, el Banco Central (BCRA) continúa comprando dólares como parte del plan de acumulación de reservas que anunció al cierre de 2025. Debido a esto, el viernes la entidad adquirió u$s 345 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).

En total, desde que comenzó el programa de compra de divisas, la entidad acumula compras por u$s 13.188 millones en 112 ruedas consecutivas. De esta forma, las reservas cerraron en u$s 49.183 millones.

La cotización del dólar blue durante los últimos 12 meses

La cotización del dólar oficial desde la salida del cepo

A cuánto cotiza el dólar blue hoy sábado 25 de julio

El dólar blue hoy sábado 25 de julio se ofrece a $ 1525 para la compra y $ 1545 para la venta.

Cotización Compra Venta Dólar BNA $ 1470 $ 1520 Dólar Blue $ 1525 $ 1545 Dólar Mayorista $ 1467,10 $ 1517 Dólar MEP $ 1528,50 $ 1529,40 Dólar CCL $ 1596,40 $ 1597,80

A cuánto cotiza el dólar CCL o dólar cable este sábado 25 de julio

El dólar CCL o dólar cable hoy sábado 25 de julio se consigue a $ 1596,40 para la compra y $ 1597,80 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar MEP o dólar bolsa este sábado 25 de julio

El dólar MEP hoy sábado 25 de julio cotiza a $ 1528,50 para la compra y $ 1529,40 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy sábado 25 de julio

El dólar oficial hoy sábado 25 de julio cotiza a $ 1510 para la venta. Banco por banco, los precios son:

Entidad Compra Venta BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A. 1.470,000 1.520,000 BANCO DE LA NACION ARGENTINA 1.465,000 1.515,000 INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. 1.460,000 1.520,000 BANCO BBVA ARGENTINA S.A. BANCO SUPERVIELLE S.A. 1.467,500 1.522,500 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 1.455,000 1.515,000 BANCO PATAGONIA S.A. 1.465,000 1.515,000 BANCO HIPOTECARIO S.A. 1.471,000 1.509,000 BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A. 1.470,000 1.520,000 BRUBANK S.A.U. 1.450,000 1.515,000 BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO 1.465,000 1.515,000 BANCO MACRO S.A. BANCO PIANO S.A. 1.475,000 1.520,000 BANCO DE COMERCIO S.A. 1.460,000 1.510,000

Los 4 riesgos que ve la consultora de Kiguel en el programa de Caputo para la deuda y el dólar

Luego de que el ministro de Economía, Luis Caputo, y su equipo presentaran el programa financiero para 2026-2027, comenzaron a aparecer las primeras evaluaciones del mercado sobre la hoja de ruta oficial.

Entre ellas se destaca la de Econviews, la consultora del economista Miguel Kiguel, que considera que el esquema es “razonable”, “lógico” y “posible de cumplir”, pero advierte que enfrenta varios desafíos que podrían complicar su ejecución, especialmente en un año atravesado por el calendario electoral.

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