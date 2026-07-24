Las chances de los grandes jugadores que pelean por las marcas más queridas de una icónica láctea
La quiebra de Alimentos Refrigerados (ARSA), fabricante de los yogures y postres de SanCor, despertó el interés de varias firmas. Además de la agroexportadora, otras empresas analizan o ya presentaron ofertas para quedarse con sus activos.
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