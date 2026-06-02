El cierre de los carritos de supermercados convencionales: así serán a partir de 2026.

Las principales estimaciones de las consultoras privadas confirman una nueva desaceleración en el índice de inflación de mayo, aunque sigue quedando ubicada por encima del 2%, mientras el gobierno apuesta a mantener la tendencia a la baja durante lo que quede de 2026.

Las proyecciones confirman que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) oscilará entre un 2,2% y 2,5% . De ser así, sería el segundo mes consecutivo en donde el Gobierno logra bajar el guarismo tras haber registrado el valor más alto del año en marzo (3,4%).

Al respecto, Ricardo Delgado, director de Analytica , brindó detalles sobre su medición propia de la inflación. Según los indicadores de la consultora, el mes de mayo cerró con una proyección del 2,5%, apenas una décima por debajo del 2,6% de abril. “Vemos una cierta estabilidad en el precio de los alimentos”, sostuvo el economista en una entrevista por C5N.

Inflación: ¿seguirá bajando en los próximos meses? El factor que puede jugar en contra

De cara a la segunda mitad del año, Delgado planteó que “no hay posibilidad de que se acelere la inflación” y agregó: “Si se estabiliza en 1,5%, (el gobierno) debería darse por hecho”.

A pesar de este posible avance, advirtió sobre las dificultades que enfrenta la actual administración para lograr perforar el piso del 2%. Según su diagnóstico, el objetivo de romper el 2% sigue siendo el principal obstáculo que enfrenta la gestión de Javier Milei en materia de precios.

“ El gobierno tiene que entender que los procesos de desinflación son lentos y largos ”, señaló. Citando al asesor uruguayo Ernesto Talvi, el especialista insistió en el concepto de “paciencia estratégica”. Según su visión, las experiencias de países vecinos como Uruguay, Chile y Colombia demuestran que lograr la estabilidad económica llevó años de consistencia.

Finalmente, Delgado vinculó la dinámica de la inflación con el peso de las tarifas en el bolsillo familiar. Explicó que el “apretón tarifario” modificó la estructura de gastos de la población: “Hoy los gastos fijos se llevan más de la mitad, aproximadamente el 55% del ingreso promedio”.

Ricardo Delgado, presidente de Analytica Consultora.

Esta pérdida de ingreso disponible es, según Delgado, un factor clave que explica la caída del mercado interno . Con más de la mitad del sueldo promedio destinado a servicios y gastos fijos, la capacidad de consumo se ve seriamente limitada, lo que genera a su vez una alta morosidad en el sistema bancario y en las fintech.

“La gente ha perdido capacidad de pagar sus deudas, justamente porque los gastos fijos hoy representan mucho más que hace dos años”, cerró al respecto.

Inflación de mayo: qué dice el informe de Analytica

En la cuarta semana de mayo, la consultora Analytica registró una variación del 0,3% en los precios de alimentos y bebidas de GBA. “De esta forma, el promedio de cuatro semanas es de 2,5% . Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,5% durante mayo”, marcaron.

Al analizar el comportamiento de las últimas cuatro semanas por categorías, Verduras, tubérculos y legumbres mostraron el mayor salto con un alza del 12,7%. Le siguieron más atrás los productos lácteos y huevos, con un incremento del 3%, y los aceites, grasas y manteca, que registraron una suba del 2,8%.

En contrapartida, la carne y sus derivados creció apenas 1%. Este rubro, debido a su alto peso en la canasta, actuó como un amortiguador clave para el índice general. Sin embargo, la mayor sorpresa fue la caída en el precio de las frutas, que registraron una deflación del -4,9% en el promedio de cuatro semanas.