Los autos eléctricos siguen ganando terreno en la Argentina y, aunque el segmento todavía representa una porción reducida del mercado total, cada vez aparecen más modelos capaces de combinar autonomía, equipamiento y precios relativamente accesibles.

Esa tendencia quedó reflejada en el último informe de patentamientos difundido por ACARA, correspondiente a junio, donde dos hatchbacks compactos lograron destacarse entre los cinco vehículos eléctricos más vendidos del país: el BYD Dolphin Mini y el JMEV Easy 3.

Su desempeño en las ventas resulta interesante porque en el segmento de los eléctricos no solo hay compactos, sino que también pisan fuerte los SUV, con el BYD Yuan Pro y el Chevrolet Spark EUV como principales referentes, y viene creciendo el sedán BAIC EU5. En todo caso, tanto el Dolphin Mini como el Easy 3 apuntan a quienes buscan un vehículo urbano, compacto y fácil de maniobrar, con menores costos de uso que un auto convencional.

El BYD Dolphin es el auto eléctrico más vendido en el país.

El ranking de ACARA muestra un claro liderazgo del BYD Dolphin Mini, que registró 481 patentamientos en junio, equivalentes al 55,6% de todos los autos eléctricos vendidos ese mes. En el acumulado de 2026 ya suma 2.178 unidades, una participación del 56,4% del segmento.

Por su parte, el JMEV Easy 3 se ubicó en el quinto lugar con 21 patentamientos durante junio y un acumulado anual de 148 unidades, consolidándose entre las opciones más elegidas dentro de un mercado que continúa ampliando su oferta.

El crecimiento de estos modelos también acompaña la expansión de las marcas chinas en el mercado local. De hecho, BYD encabezó ampliamente el ranking de marcas de vehículos 100% eléctricos durante junio, seguida por BAIC, Chevrolet y JMEV.

BYD Dolphin Mini, el fenómeno de los eléctricos urbanos

BYD

El gran protagonista del segmento es el BYD Dolphin Mini, un hatchback de cinco puertas desarrollado por la automotriz china BYD (Build Your Dreams), actualmente uno de los mayores fabricantes de vehículos electrificados del mundo.

Su propuesta apunta claramente al uso urbano. Mide poco más de 3,7 metros de largo, ofrece capacidad para cuatro o cinco ocupantes según la versión y utiliza una batería Blade Battery de litio-ferrofosfato (LFP), una tecnología desarrollada por la propia compañía que prioriza la seguridad y la durabilidad.

En la Argentina se comercializa con un motor de 75 CV y una autonomía que, según el fabricante, llega hasta los 380 kilómetros en su versión GS y hasta 280 Km en la GL, que es la de entrada. Suficiente para los desplazamientos cotidianos de la mayoría de los usuarios.

Uno de los factores que explica su éxito es el precio. Dependiendo de la versión y del concesionario, el Dolphin Mini se ofrece entre los u$s 22.990 (GL) y los u$s 24.990 (GS), ubicándose entre los eléctricos más accesibles disponibles en el mercado argentino.

BYD

Ese equilibrio entre costo, autonomía, equipamiento y dimensiones reducidas le permitió transformarse en el vehículo eléctrico más patentado del país, con una ventaja muy amplia sobre el resto de sus competidores.

En materia de habitabilidad, el Dolphin Mini ofrece una configuración para cuatro ocupantes y un baúl de 308 litros, una capacidad destacada para un hatchback urbano. Además, incorpora una pantalla multimedia giratoria de 10,1 pulgadas compatible con Apple CarPlay y Android Auto, climatizador automático y comandos por voz, un nivel de equipamiento poco habitual en este segmento de precio.

Otro de sus puntos fuertes es la seguridad. De serie incluye seis airbags (frontales, laterales y de cortina), frenos ABS con distribución electrónica, control de estabilidad y control de tracción. A eso suma un paquete de asistencias a la conducción (ADAS) con control de crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia, alerta y asistencia de mantenimiento de carril, reconocimiento de señales de tránsito y luces altas automáticas, tecnologías que hasta hace poco estaban reservadas para vehículos de segmentos superiores.

JMEV Easy 3, una alternativa para ingresar a la movilidad eléctrica

El otro hatchback que logró meterse entre los cinco eléctricos más vendidos es el JMEV Easy 3, producido por la china Jiangling Motors Electric Vehicle (JMEV), fabricante especializado en movilidad eléctrica.

Se trata de un modelo pensado principalmente para la ciudad, con dimensiones compactas, cinco puertas y una configuración orientada a maximizar la eficiencia energética. Su motor eléctrico desarrolla alrededor de 68 CV y el fabricante promete una autonomía de hasta 330 kilómetros.

El Easy 3 llegó al país como una de las alternativas de entrada al segmento de los vehículos eléctricos puros. Su precio parte desde los u$s 18.900, convirtiéndose en una de las opciones más económicas entre los modelos cero emisiones disponibles en la Argentina.

Aunque su volumen de venta todavía se encuentran lejos de los alcanzados por BYD, el modelo logró instalarse rápidamente entre los principales referentes del mercado eléctrico nacional, superando a varios competidores de mayor tamaño y precio.

El Easy 3 apuesta por una propuesta sencilla pero bien equipada para el uso urbano. Tiene capacidad para cinco ocupantes, climatizador automático, dirección eléctrica, llantas de aleación, volante multifunción, instrumental digital y una cámara de visión de 360 grados, un elemento poco habitual entre los eléctricos de entrada de gama.

En seguridad incorpora dos airbags frontales, frenos ABS con distribución electrónica (EBD), control electrónico de estabilidad (ESP), asistente de arranque en pendiente, monitoreo de presión de neumáticos (TPMS), anclajes ISOFIX y sensores de estacionamiento. Se trata de una dotación orientada a ofrecer un buen nivel de protección para un vehículo pensado principalmente para el uso urbano.

Los cinco autos eléctricos más vendidos de junio

Según el relevamiento de ACARA, el ranking de patentamientos de vehículos 100% eléctricos durante junio quedó conformado de la siguiente manera:

BYD Dolphin Mini: 481 unidades.

BYD Yuan Pro: 123 unidades.

BAIC EU5: 106 unidades.

Chevrolet Spark EUV: 51 unidades.

JMEV Easy 3: 21 unidades.

Más allá del liderazgo absoluto de BYD, el listado deja otra conclusión relevante: los vehículos compactos continúan siendo los grandes impulsores de la movilidad eléctrica en la Argentina.

Con menores dimensiones, consumos contenidos y precios más competitivos que los SUV o los sedanes eléctricos, modelos como el Dolphin Mini y el Easy 3 están acercando la tecnología de cero emisiones a un público mucho más amplio y marcando el rumbo de un mercado que todavía tiene amplio margen para crecer.