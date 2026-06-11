El mundo de las encuestas parece no tener descanso y, día tras día se miden las expectativas de los argentinos respecto de la actualidad y del futuro, se indaga sobre los temores y también se busca dimensionar la imagen de los políticos, entre ellos, la del presidente Javier Milei y de sus ministros.

A poco más de un año para las próximas elecciones, muchos miran al gabinete nacional como un reservorio de posibles candidatos para las listas de La Libertad Avanza. La experiencia no sería nueva: Patricia Bullrich y Luis Petri ya encabezaron lista en 2025 con buenos resultados.

La imagen pública no se traduce necesariamente en votos, pero debe ser tan tenida en cuenta como el conocimiento que puede tener una persona ante la opinión pública. Esos factores fueron medidos por el último sondeo de la Universidad de San Andrés, dejando algunos números sorpresivos para analizar.

Los números del presidente

Javier Milei atraviesa ya el segundo año y medio de su gestión, con números que se han ido deteriorando, pero que valen la pena ser comparados con los de sus antecesores.

El gobierno Libertario goza de un 35% de aprobación, 10 puntos por debajo del que ostentaba Mauricio Macri, 14 por encima de Alberto Fernández.

En lo personal, los números del presidente siguen estando bajos y estancados. El 61% lo rechaza con tendencia a aumentar y la aprobación se estanca en 35%.

Retrospectivamente hablando, para los encuestados la situación del país empeoró para el 58% y mejoró para el 19%. Prospectivamente, un 43% cree que empeorará.

Quizá el número que pinta entero a la evolución política es que el 21% no sabe aún a quién va a votar.

La imagen de los integrantes del oficialismo y el dato de Patricia Bullrich

El sondeo se encarga de analizar la imagen de los integrantes más destacados del oficialismo, de una ex aliada y de los ministros del gabinete.

Patricia Bullrich

En la combinación imagen/conocimiento, la que sale mejor parada de la ecuación es la senadora Patricia Bullrich, una política con alto perfil que no esconde su vocación electoral. Su positivo alcanza el 38% y su conocimiento es de 98%. El diferencial que surge de restar las opiniones negativas es de -13.

Ese dato que podría ser tomado como negativo, no lo es de manera plena. La exministra de seguridad es la política argentina que tiene menor diferencial negativo, incluso por encima de Javier Milei.

Victoria Villarruel

Victoria Villarruel es la vicepresidenta pero, además, una enemiga jurada para el Ejecutivo. Ella ostenta 31 positivo, un diferencial de -19 y un 99% de conocimiento.

Martín Menem y Lilia Lemoine

Del ámbito legislativo, la encuesta también midió al presidente de la Cámara de Diputados. Martín Menem tiene 20% de acptación, -36 de diferencial y 90 de conocimiento. Lilia Lemoine, 11 de positivo, -51 de diferencial y 85 de conocimiento.

El Gabinete de los desconocidos

El Gabinete presidencial tiene su propia dinámica y eso se nota en los grados de conocimiento que hay de sus integrantes.

Los ministros de Justicia, de Salud, de Defensa, de Seguridad y el Canciller son reconocidos por solo conocidos por 6 de 10 argentinos .

Todos tiene imágenes positivas inferiores al 15% y diferenciales negativos cercanos al 20%.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la secretaria general de la presidencia son otro capítulo. Ambos tiene una imagen positiva de 15 y 16% respectivamente, pero sus diferenciales negativos están en 58 y 56% cada uno y niveles de conocimiento superiores al 95%.

En la parte superior de la tabla aparecen Luis Caputo, con 27% de positivdad y un diferencial de -29; y el ministro del Interior, Diego Santilli, con 26% y -18% de diferencial.

Finalmente, si las elecciones presidenciales fueran hoy un 25% votaría al Peronismo y un 24% a La Libertad Avanza.

Quizá el número que pinta entero a la evolución política es que el 21% no sabe aún a quién va a votar.