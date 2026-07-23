El presidente Javier Milei realizará en las próximas semanas una serie de viajes regionales para afianzar su vínculo con la derecha latinoamericana. Empezará este mismo viernes por Brasil, donde participará de un evento que tendrá como protagonista al senador Flávio Bolsonaro.

El jefe de Estado argentino partirá rumbo a San Pablo el 24 a la noche para participar, el sábado, de la Convención Nacional del Partido Liberal de Brasil, donde se formalizará la candidatura presidencial del legislador por el Partido Liberal (PL). El viaje se suma a una agenda internacional que incluirá, además, su presencia en las asunciones de los presidentes electos de Perú y Colombia .

La jornada central será el sábado 25, cuando Milei se traslade alrededor de las 9 al Palacio dos Bandeirantes, sede del Gobierno del Estado de San Pablo, donde será recibido por el gobernador Tarcísio de Freitas con honores militares en la Plaza Cívica.

Después, se realizará la Ceremonia de Imposición de la Orden de Ipiranga, en el grado de Gran Cruz, la máxima distinción que otorga ese Estado, con la participación del intendente de la ciudad de San Pablo, Ricardo Nunes.

El Presidente también mantendrá una reunión de trabajo en la Residencia Oficial de la Gobernación junto a De Freitas, Nunes y el propio Flávio Bolsonaro, en la que se abordará la agenda bilateral, antes de trasladarse al Mercado Livre Arena Pacaembú para participar de la Convención Nacional del Partido Liberal.

El Cronista

Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, competirá en octubre contra el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, que buscará la reelección. Milei ya se había reunido con el senador en Buenos Aires a fines de junio y había respaldado públicamente su candidatura, en un gesto que promovió aún más la tensión con el Gobierno brasileño.

El viaje llega apenas días después de un nuevo revés judicial para el Presidente. La Corte Suprema de Brasil rechazó el pedido de los abogados de Jair Bolsonaro para autorizar una visita de Milei al expresidente, recluido bajo prisión domiciliaria. El juez Alexandre de Moraes, a cargo del cumplimiento de la condena de 27 años que recibió Bolsonaro por liderar una trama golpista contra Lula , había restringido además las visitas sociales por 30 días, con excepción de médicos, fisioterapeutas y abogados.

La negativa judicial frustró la intención de Milei de sumar a esa agenda un paso por Brasilia para saludar personalmente a Jair. El episodio profundizó la tensión diplomática entre ambos gobiernos, que viene siendo conflictiva desde el inicio de la gestión libertaria en 2023, cuando Milei mostró un respaldo reiterado a la familia Bolsonaro.

Antes de esa escala en San Pablo, la agenda internacional de Milei había arrancado con otro destino en la región. El 28 de julio Milei estará en Lima para participar de la asunción de Keiko Fujimori como presidenta de Perú para el período 2026-2031, tras un ajustado triunfo electoral por apenas unas décimas de punto sobre Roberto Sánchez.

Fuente: EFE John Reyes Mejía John Reyes

“El Presidente busca recuperar las ideas de la libertad en nuestro continente, especialmente nuestros vecinos”, dijo el portavoz presidencial Adrián Ravier en diálogo con Panamericana, un canal del país vecino. “Creemos que Fujimori va a participar en ese proceso de transformación del Perú para que también podamos llegar a acuerdos de libre comercio que fortalezcan nuestras relaciones comerciales”, sostuvo el vocero, quien confirmó la intención de Milei de asistir a la asunción.

El siguiente destino confirmado es Colombia. Fuentes oficiales confirmaron a este medio que Milei estará presente el 7 de agosto en Bogotá para la asunción de Abelardo de la Espriella, representante de la coalición Defensores de la Patria, que se impuso en un balotaje ajustado frente a Iván Cepeda, del Pacto Histórico que lidera el actual presidente Gustavo Petro.

Con estos tres viajes, Milei acompañará en persona el recambio de gobierno en Perú y Colombia, y buscará capitalizar políticamente el resultado electoral en Brasil, en momentos en que el Presidente viene remarcando lo que definió como un “nuevo despertar” de la derecha en América Latina .

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En declaraciones públicas de los últimos días, el mandatario celebró los triunfos de Fujimori y De la Espriella y expresó su expectativa de que la izquierda también pierda terreno en las elecciones de octubre en Brasil.

La gira se completaría, según trascendió, con una posible escala adicional en Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa, aunque esa visita todavía no fue confirmada de manera oficial. De concretarse los tres viajes ya anunciados, Milei sumaría su 40° y 41° desplazamiento al exterior desde que asumió la Presidencia.

Se trataría, además, de la tercera ceremonia de asunción presidencial sudamericana a la que asiste el mandatario argentino, después de haber acompañado la de Rodrigo Paz Pereira en Bolivia, en noviembre de 2025. Habitualmente, la comitiva presidencial incluye a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al canciller Pablo Quirno.