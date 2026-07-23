Milei suma tres escalas para respaldar a la derecha en la región: primera parada, Brasil
El Presidente viaja mañana para respaldar la candidatura de Flávio Bolsonaro, después de que la Justicia le negara ver a su padre en prisión domiciliaria. También estará en la asunción de Fujimori en Perú y en Colombia con De la Espriella.
Frente a valuaciones exigentes en las megacaps tecnológicas y las criptomonedas, el capital global busca alternativas. Cambios en tasas y expectativas llevan a los inversores a reasignar fondos hacia sectores tradicionales con métricas más equilibradas.