Super RIGI: la apuesta de Milei para atraer inversiones en inteligencia artificial y tecnología

El presidente de la Nación, Javier Milei, participó este jueves del Latam Economic Forum que se realiza en el salón Golden Center de Parque Norte, Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de referentes del sector público y privado.

En su discurso, el mandatario repasó los puntos más sobresaliente de la gestión y dio lineamientos centrales de su plan económico para lo que queda de mandato.

“Aunque muchos no les parezca, nuestro gobierno hace un esfuerzo constante para explicar a la gente donde estamos y hacia dónde vamos. Este esfuerzo no es caprichoso ni aleatorio, tiene un sentido concreto. Queremos que los argentinos puedan aprovechar las oportunidades que el país les presenta”, expresó el Jefe de Estado ante los empresarios.

Sostuvo que “el país perdió décadas y décadas experimentando con modelos centralista que solo generaban miseria y estancamiento”. “Mientras el resto de los países de la región crecían, nosotros descubrimos hasta donde podía llegar nuestra decadencia”, afirmó y señaló que esto generó “parálisis y una pérdida de fe en el futuro”.

Milei destacó la baja del riesgo país y consideró que el país “es digno” de tener una calificación crediticia “mucho mejor”. “Ayer quebramos los 500 puntos de nuevo, Argentina tiene indicadores fiscales para ser digno de tener una calificación mucho mejor”, señaló.

Special Address by Javier Milei, President of Argentina session with Javier Milei, President of Argentina; at the World Economic Forum Annual Meeting 2026 in Davos-Klosters, Switzerland, on 21/1/2026 from 15:45 to 16:15 in the Congress Centre – Congress Hall (Zone C), Plenary. (special address/argentina). ©2026 World Economic Forum Copyright: World Economic Forum/Harold Cunningham ©World Economic Forum/Harold Cunningham

El mandatario admitió que el dato de inflación no es el que aspira el Gobierno pero recordó que el país “venía de una aceleración brutal”. “Veníamos viajando al 1,5% diario. Si nosotros no cortábamos de cuajo con el desequilibrio fiscal, del Banco Central y no poníamos en orden todas las finanzas del Estado, sin lugar a dudas hubiéramos terminado con una hiperinflación en torno al 15.000%”, añadió.

En un tono optimista, aseguró: “El crédito está creciendo fuertemente. Podemos tener un poquito de zigzag en los indicadores pero la tendencia es clara. Argentina va a un escenario de menor inflación y mayor crecimiento“.

Y añadió: “Eliminar la inflación es condición necesaria para el crecimiento, pero no suficiente. Eliminar la inflación per se no es lo que genera el crecimiento. La estabilidad monetaria y el orden macroeconómico, si bien son imprescindibles, no son el motor del crecimiento".

En otro pasaje, volvió a apuntar contra la oposición y recordó que hubo “siete intentos de juicio político y atacaron el programa económico con 40 leyes tratando de vulnerar el equilibrio fiscal”.