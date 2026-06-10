A la espera del dato de inflación de mayo, y con la expectativa oficial de que el número confirme una desaceleración, las consultoras empezaron a ajustar sus estimaciones para los principales indicadores económicos en lo que resta de 2026.

El último informe de FocusEconomics, al que tuvo acceso El Cronista y que agrupa las expectativas de más de 40 consultoras y entidades financieras locales e internacionales, trazó la hoja de ruta para la Argentina de cara al segundo semestre de 2026 en tres ejes clave: tipo de cambio, inflación y PBI .

En sus proyecciones, el reporte plantea que la actividad económica en el país habría crecido un 1,7% interanual en el primer trimestre, lo que implicaría una desaceleración respecto al 2,1% del cuarto trimestre y el peor resultado desde el tercer trimestre de 2024.

“Si bien la agricultura y la minería experimentaron un sólido crecimiento gracias a una cosecha abundante y al aumento de la producción del yacimiento energético de Vaca Muerta, otros sectores (como administración pública y comercio) tuvieron un desempeño inferior", señala FocusEconomics.

De cara al segundo trimestre, el consenso de los analistas prevé "una aceleración de la economía, probablemente impulsada por la baja de las tasas de interés, el auge de la llegada de turistas y la continua fortaleza de la agricultura y la energía".

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Freepik).

Qué valor tendrá el dólar a fines de 2026 y en 2027

Según los analistas consultados por FocusEconomics, se espera que el dólar oficial “se debilite aún más para finales de 2026 ″.

“El Banco Central (BCRA) permite que el peso se deprecie dentro de una banda indexada a la inflación pasada para evitar una apreciación en términos reales", explica el informe.

El peso, que se ubicaba en $ 1441,7 por dólar al 5 de junio, con una depreciación del 3,0% intermensual, finalizará el 2026 en $ 1664,2 por dólar y el 2027 en $ 1973,0 por dólar.

A continuación, una por una, la proyección de cada banco y consultora encuestada:

Inflación: qué proyectan más de 40 consultoras y bancos para fines de 2026

El informe hace el recuento de que en abril 2026 la inflación anual cayó al 32,4% desde el 32,6% de marzo y la inflación mensual disminuyó por primera vez desde agosto pasado.

“Se prevé que la inflación anual se mantenga por encima del 30% en 2026 —una de las tasas más altas del mundo— debido a la notable depreciación de la moneda y a las arraigadas expectativas de alta inflación", advierte.

En este sentido, agrega que “la reducción de las restricciones a las importaciones y la limitación del gasto público limitarán los precios”.

Con todo esto, los analistas de FocusEconomics prevén que los precios al consumidor aumenten un 31,3% de media en 2026, lo que supone un incremento de 0,9 puntos porcentuales respecto al mes anterior, y un 21,4% de media en 2027.

¿Crecerá la economía? Las proyecciones de los analistas

En cuanto a las perspectivas del PIB, los especialistas advierten que “se desacelerará este año en comparación con el desempeño superior a la tendencia de 2025″.

Esto se debe a que, si bien los sectores agrícola y energético brindarán apoyo —sobre todo este último impulsado por la inversión extranjera bajo el régimen de inversión RIGI—, los sectores más orientados al mercado interno y con mayor intensidad de mano de obra se verán afectados “por la alta inflación, la austeridad fiscal y la competencia extranjera”.

Los analistas de FocusEconomics prevén que el PBI se expanda un 3,0% en 2026, lo que representa un aumento de 0,1 puntos porcentuales con respecto al mes anterior, y un crecimiento del 3,1 % en 2027.