Los bancos podrán reportar a los morosos en las centrales de riesgo (Fuente: archivo).

El incumplimiento de las personas que tomaron crédito sólo con entidades no financieras, por dificultad de acceso a préstamos bancarios, supera 50%, de acuerdo a un informe de la consultora Equilibra, en base a datos de la Central de Deudores del Banco Central.

La población argentina con 18 años o más ronda 34,7 millones, de los cuales 20,7 millones tienen algún tipo de financiamiento formal, aunque sea una tarjeta de crédito.

Las personas en mora alcanzaron 5,8 millones en mayo, último dato disponible, que equivale a 28% de los tomadores de crédito, cifra mayor al monto en mora del stock de los préstamos a personas (16,1%).

Escuchá el capítulo completo