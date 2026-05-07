El Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio a conocer este jueves los resultados del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) correspondiente a abril de 2026, relevado entre el 28 y el 30 del mes pasado con la participación de 45 especialistas: 33 consultoras y centros de investigación locales e internacionales, y 12 entidades financieras del país. Para abril, los analistas estiman una inflación mensual de 2,6%, sin cambios respecto del relevamiento anterior. El grupo de quienes mejor proyectaron la variable en el pasado —el llamado Top 10— ubica su estimación apenas un escalón más arriba, en 2,7% mensual. La tendencia a la baja es clara en el horizonte de proyección: para mayo se espera un 2,3%, y el número seguiría descendiendo hasta llegar a 1,8% en agosto y septiembre. Para el cierre de 2026, la inflación interanual proyectada es de 30,5%, lo que implicaría una suba de 1,4 puntos porcentuales respecto del relevamiento previo. El IPC Núcleo —que excluye estacionales y regulados— también muestra una senda descendente, con una estimación de 2,6% para abril y valores que convergen hacia 1,7% hacia finales del año. En materia cambiaria, la mediana de las proyecciones ubica al tipo de cambio mayorista en $ 1.410 por dólar para el promedio de mayo, $ 39 menos que lo anticipado en el REM anterior. El recorte a la baja de las expectativas respecto del relevamiento previo es generalizado a lo largo de todo el horizonte proyectado. Para diciembre de 2026, el consenso del mercado apunta a un tipo de cambio de $ 1.676 por dólar, lo que implica una variación interanual de 15,8%. El Top 10, en tanto, es algo más optimista: proyecta un dólar de $ 1.611 para fin de año. Los analistas esperan que la TAMAR de bancos privados cierre mayo en 23,1% de Tasa Nominal Anual (TNA), 2,9 puntos porcentuales por debajo de lo proyectado en el REM anterior. Para diciembre, el consenso anticipa que la tasa se ubique en 22,0% TNA. El Top 10, sin embargo, ve tasas algo más altas: 23,2% TNA para mayo y 23,5% TNA para fin de año. El REM de abril recortó las expectativas de crecimiento para el primer trimestre del año. Los analistas estiman que el PBI desestacionalizado se habría expandido apenas 0,3% en el Trim. I-26, un punto porcentual por debajo de lo proyectado el mes anterior. Para el segundo y tercer trimestre, las perspectivas son más alentadoras: +1,0% y +0,9%, respectivamente. Para el año completo, el crecimiento esperado del PBI real es de 2,8% en promedio anual, medio punto menos que en el relevamiento de marzo. El Top 10 es más cauto: proyecta una expansión de 2,5%.