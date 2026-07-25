El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por el ingreso de tormentas con granizo y nieve en diversas ciudades ubicadas al oeste del país. Las condiciones meteorológicas serán hostiles con tres días seguidos de lluvias y vientos fuertes de hasta 70 kilómetros por hora que ingresarán desde la Cordillera de los Andes.

La alerta meteorológica roja responde a posibles inundaciones y la interrupción de las actividades al aire libre, por lo que recomendó estar al tanto de los informes oficiales del SMN.

Qué localidades están bajo alerta meteorológica roja

El organismo meteorológico publicó en su reporte del clima que las provincias de Neuquén y Río Negro quedarán bajo un sistema de tormentas desde el sábado hasta el lunes.

Las lluvias podrían acumular hasta 70 milímetros en tan solo 72 horas con vientos que podrían alcanzar los 70 km/h. De esta manera, el SMN recomendó evitar realizar actividades al aire libre y limpiar los sumideros para que drene el agua.

La caída de granizo y nieve podría interrumpir la agenda diaria de los ciudadanos en las localidades más afectadas, las cuales son Chapelco, San Martín de los Andes, Villa La Angostura, San Carlos de Bariloche y El Bolsón.

El temporal se verá acompañado por una ola de frío con mínimas de -2° y máximas de 5°, por lo que se recomienda tener cuidado especial con niños y adultos mayores.

Pronóstico del clima para Buenos Aires

El informe oficial del SMN señala que durante el fin de semana no habrá lluvias en la Ciudad de Buenos Aires. El sábado comenzará con una mínima de 10° con tarde nublada y ventosa.

Para el domingo las condiciones climáticas mostrarán una mejora con una máxima de 18° y se espera que el cielo despeje. Ya hacia el inicio de la semana el tiempo se mantendrá similar sin tormentas.