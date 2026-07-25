A poco más de un mes de haber recaudado más de u$s 40 millones entre más de 3.400 inversores, el primer REIT (Real Estate Investment Trust) de la Argentina concretó su primera compra. El vehículo impulsado por Grupo IEB, cuyo CEO es Juan Ignacio Abuchdid, y Grupo Briones desembolsó u$s 3,6 millones por una residencia de 700 metros cuadrados en Barrio Parque, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de Buenos Aires.

La propiedad está ubicada sobre la calle Mariscal Ramón Castilla al 3000. Según informó el fondo, la operación se cerró con un descuento del 14% respecto del valor publicado.

A 80 metros de esa propiedad, casi a la vuelta (en Dardo Rocha al 2900), está la mansión del magnate estadounidense Peter Thiel. Es uno de los millonarios a los que más escucha el presidente Javier Milei.

Beltrán Briones es cofundador y presidente del grupo Briones. Además, es un influencer de gran predicamento en las inversiones inmobiliarias. Tiene más 664.000 seguidores en Instagram.

La casa ya tenía un contrato de alquiler vigente por u$s 18.000 mensuales, por lo que el fondo comenzará a generar ingresos desde el primer día.

La primera compra tras captar u$s 45 millones

La adquisición llega pocos días después de que el fondo completara su colocación inicial. En esa instancia reunió $ 66.327 millones, equivalentes a unos u$s 45 millones. Un monto superó ampliamente el objetivo inicial, que oscilaba entre u$s 20 millones y u$s 35 millones.

En una entrevista con El Cronista, Juan Ignacio Abuchdid, CEO de Grupo IEB y uno de los impulsores del proyecto, había anticipado que el fondo ya analizaba decenas de propiedades en distintos barrios de la Ciudad y que las primeras operaciones podrían concretarse en pocas semanas.

“Tenemos muchísimos inmuebles en vista. Mayormente residenciales, pero también oficinas y locales comerciales. Tenemos decenas de citas programadas y varios inmuebles que están entrando en la terna final para realizar ofertas”, había explicado.

La búsqueda se concentró principalmente en barrios como Palermo, Belgrano, Recoleta, Retiro, Puerto Madero, Saavedra, Villa Urquiza, Villa Ortúzar y Caballito.

Desde el inicio, la estrategia del fondo fue priorizar inmuebles terminados, en funcionamiento y, preferentemente, ya alquilados, con el objetivo de comenzar a generar ingresos desde el momento de la compra.

“Lo que definitivamente no vamos a comprar son productos en el pozo”, había señalado Abuchdid.

El ejecutivo también había explicado que la prioridad estaría puesta en edificios completos o activos de gran tamaño , ya que simplifican la administración del portafolio y permiten mejorar el poder de negociación del fondo.

Además, había adelantado que buscarían propiedades con tickets superiores al millón de dólares y que realizarían ofertas únicamente cuando encontraran oportunidades atractivas.

“Cuando manejamos dinero de terceros tenemos que ser incluso más cuidadosos que con nuestro propio dinero. Tenemos una responsabilidad fiduciaria. Vamos a hacer ofertas agresivas y buscar compras de oportunidad”, sostuvo entonces.

Cómo es la propiedad adquirida

La residencia cuenta con 700 metros cuadrados totales, de los cuales 500 son cubiertos.

Está distribuida en tres plantas conectadas mediante ascensor privado y dispone de siete ambientes, cuatro suites, cinco baños, dependencia de servicio y dos cocheras.

Entre sus características también se destacan jacuzzi, sauna, ducha finlandesa, chimenea, calefacción central y una terraza con solárium.

Está ubicada a pocas cuadras de Parque Las Heras, los Bosques de Palermo y del corredor comercial y gastronómico de la avenida Santa Fe.

El primer REIT argentino

El vehículo fue autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) y se convirtió en el primer REIT del mercado local. El instrumento permite que los inversores participen indirectamente de una cartera inmobiliaria mediante la compra de cuotapartes que cotizan en Bolsa.

La suscripción mínima fue de $1000 y el fondo quedó integrado por 3452 inversores, entre personas físicas y jurídicas.

Las cuotapartes ya comenzaron a negociarse en el mercado secundario, lo que permite ingresar o salir de la inversión sin necesidad de esperar la venta de los inmuebles que integran la cartera.

El cronograma de inversión establece que el fondo deberá tener invertido un tercio de su patrimonio durante los primeros 12 meses, dos tercios a los 18 meses y más del 75% a los 24 meses.

En paralelo, la administradora trabaja en una plataforma digital donde informará cada adquisición realizada . Allí se publicarán las propiedades incorporadas, los valores de compra, los contratos de alquiler, las valuaciones realizadas por el comité y la posición de caja disponible.

“Va a ser todo muy transparente. Por cada propiedad que compremos vamos a enviar una información relevante al mercado”, concluyó Abuchdid.