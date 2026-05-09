Todo parece indicar que abril marcará un punto de inflexión para la inflación. Aunque el INDEC dará a conocer el dato oficial la semana próxima, las consultoras privadas se encaminan a una misma conclusión: será el primer mes que cierre a la baja luego de diez meses de aceleración consecutiva. La última vez que la inflación mensual bajó fue en mayo de 2025, cuando el registro pasó de un 2,8 en abril a 1,5%. Desde allí, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) inició un leve pero persistente incremento. El guarismo superó la línea de los dos puntos en agosto y finalmente se ubicó por encima del 3% en marzo pasado (3,4%). Si bien el guarismo queda lejos de la meta que el Gobierno había proyectado para mediados de año (perforar el 1% en agosto), no deja de ser una buena señal para la Casa Rosada. Convencido de que el ritmo de precios retomará el proceso de desinflación, Javier Milei ratificó que el índice continuará cayendo en los próximos meses. “Lo bueno de este dato es que sirve para tomar conciencia que la inflación para adelante se va a derrumbar", recalcó el presidente durante su participación en la AmCham Summit. Esta firma observó durante la cuarta semana de abril un movimiento del 0,9% en los precios de alimentos y bebidas de Gran Buenos Aires. Se trató de la tendencia más alta del mes: sus relevamientos semanales mostraron un 0,3% en la primera semana, 0,2% en la segunda y 0,5% en la tercera. De esta forma, el promedio de cuatro semanas fue de 1,3%. “Para el nivel general de precios proyectamos una suba mensual del 2,8% durante abril”, señalaron en su última actualización. Entre los segmentos con mayores aumentos están los pescados y mariscos y aceites, grasas y mantecas, con una inflación promedio de las últimas 4 semanas de 3,5% y 2,7%, respectivamente. El pan y cereales y las carnes y derivados, en tanto, se encuentran en el piso del relevamiento, ambos con un incremento de 0,9% para ese mismo período. Por otro lado, se registró una baja en el precio de las frutas (-2,9%). El IPC-OJF (GBA) también calculó una desaceleración inflacionaria leve: mostró un avance del 2,6% mensual, con un incremento interanual del 30,7%. Al mismo tiempo, la medición núcleo se ubicó en 2,7% y acumuló un alza de 29,6% anual. Según la consultora, la inflación general acumulada hasta abril fue de 11,1%, y la núcleo acumuló 10,9%. “En cuanto a los principales rubros, Esparcimiento y Transporte y comunicaciones encabezaron las subas del mes, registrando alzas mensuales de 4,4% y 3,9% respectivamente, seguidos por Bienes varios e Indumentaria, que presentaron una variación de 3,9% y 3,8% respectivamente”, señalaron. Por su parte, Eco Go estimó un aumento del precio de los alimentos del 0,4% en la quinta semana de abril y proyectó que ese rubro alcanzaría una variación del 2,1% para el mes, un número que significó un alza de 0,2 p.p. respecto de marzo. “A pesar de este leve repunte, el sector mostró una notable estabilidad a lo largo del mes, con variaciones semanales que oscilaron de manera controlada entre el 0,3% y el 0,5%”, señaló la consultora. La suba estuvo explicada principalmente por el aumento en frutas (4,9%) y azúcar, miel, dulces y cacao (2,8%). A la vez, la carne experimentó una suba moderada de 1,9%, lo que representó la mitad del aumento registrado en marzo. Dentro de esta categoría, los fiambres (2,6%) y la carne vacuna (2,2%) lideraron los incrementos. “Tanto los alimentos consumidos dentro del hogar como los consumidos fuera del hogar registraron una suba del 2,1%. De este modo, el rubro dejó un arrastre estadístico para mayo de 1,2 p.p.”, sumó el análisis. En cuanto al nivel general de precios, desde la consultora anticiparon una suba del 2,5% en abril. Con este resultado, la inflación acumulada en el primer cuatrimestre del año alcanza el 11,7%. La medición elaborada por Labour Capital & Growth (LCG) indicó que la cuarta semana del mes cerró con un aumento del 1,3% en alimentos y bebidas, con una desaceleración del 0,1% respecto a la semana anterior. No obstante, el porcentaje de productos con aumentos semanales se mantuvo en alza por tercera semana consecutiva. Según el reporte, que releva precios de 8000 alimentos y bebidas de cinco grandes supermercados, la suba promedio mensual se ubicó en 1,7%. A nivel de las categorías, el 60% del aumento del mes se explicó por lácteos con un incremento del 8%. En menor medida, también aportaron al acumulado mensual los aceites (3,3 pp) y las bebidas e infusiones para consumir en el hogar (1,9 pp). Por el contrario, las carnes tuvieron una tracción muy menor, con una movimiento de apenas el 0,1%. El informe destacó que la distribución de variaciones de precios mostró dispersión y extremos similares a la semana anterior. Finalmente, entre las categorías que más incidieron en el índice, LCG mencionó a los productos lácteos y huevos (+1,08 puntos), bebidas e infusiones para consumir en el hogar (0,27%) y productos de panificación, cereales y pastas (0,16%). En relación al nivel general, según Equilibra el IPC general rondó el 2,4% y la inflación núcleo —que excluye precios estacionales y regulados— se ubicó en el 2%. El rubro de transporte fue el que más creció, con un alza del 4,3%. Este incremento estuvo traccionado principalmente por la nafta, que tuvo un salto del 9,1% en el mes, y el transporte público, que aumentó un 3,9%. Estos ajustes explicaron por qué los precios regulados (4,7%) avanzaron al doble del ritmo que el nivel general. Otros servicios que presionaron el bolsillo fueron Vivienda, agua y electricidad (3,2%), Salud (3,1%) y Comunicación (3,1%). Dentro del segmento de regulados, también se destacaron las subas en electricidad y gas (3,5%), servicios telefónicos (3,2%) y prepagas (2,9%). En la vereda opuesta, el rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas registró una suba de apenas el 1,2%. Este conjunto mostró comportamientos mixtos: mientras que “otros alimentos” subieron 4,7% y el agua con gaseosas un 3,6%, la carne y sus derivados apenas se movieron un 0,4%. Al mismo tiempo, las frutas registraron una deflación del -3,2%. Para C&T Asesores, el ritmo de precios de abril en el Gran Buenos Aires fue del 2,4% mensual. En definitiva, la variación de doce meses se redujo levemente de 32,6% a 32,1%. Según el reporte, uno de los factores centrales detrás de la desaceleración fue el fin del impacto estacional de educación, que en marzo había registrado fuertes aumentos por el inicio del ciclo lectivo. “Para el INDEC, ese mes el rubro subió 12%, mientras que para abril estimamos una suba más cercana al 5%”, señaló C&T. Otro elemento clave fueron los alimentos y bebidas, el componente de mayor peso dentro del IPC. Tras dos meses con incrementos superiores al 3%, el relevamiento de la consultora mostró para abril un alza cercana al 1%. Dentro de ese rubro, la carne volvió a ocupar un lugar determinante, aunque esta vez como factor de alivio. Según la firma, aumentó 2% en abril, “el menor ritmo desde septiembre del año pasado”. También colaboraron las bajas en frutas y verduras.