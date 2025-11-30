El Gobierno decretó un feriado nacional para el lunes 8 de diciembre, en conmemoración del Día de la Inmaculada Concepción de María. Con esta medida, se establece el último fin de semana largo del año.

En este contexto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó cambios en el calendario de pagos de diciembre.

El organismo previsional ajustó las fechas para evitar superposición con el feriado nacional del 8 de diciembre, por lo que algunos beneficiarios cobrarán más tarde de lo previsto .

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

Con el aumento del 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima : $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Los jubilados recibirán un aumento del 1,88% en sus haberes de octubre.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre?

Con las nuevas modificaciones, los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán en las siguientes fechas:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 1: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 2: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 3: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 4: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 5: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 6: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 7: lunes 15 de diciembre

Documentos terminados en 8: martes 16 de diciembre

Documentos terminados en 9: martes 16 de diciembre

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: miércoles 17 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: jueves 18 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: viernes 19 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: lunes 22 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: martes 23 de diciembre

Pensiones No Contributivas

Documentos terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre

Documentos terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre

Documentos terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre

Documentos terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre

Documentos terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre

¿Cuánto se cobra por la AUH y SUAF en diciembre?

Los nuevos montos de las asignaciones familiares son:

AUH : $ 122.491,72

AUH con discapacidad : $ 398.928,24

SUAF (primer escalón) : $ 61.263,03

SUAF por hijo con discapacidad: $ 199.471,86

¿Cuándo cobran la AUH y SUAF en diciembre?

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo (SUAF) cobrarán en las siguientes fechas: