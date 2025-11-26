Diciembre será uno de los meses más importantes del año para jubilados y pensionados, ya que ANSES confirmó que habrá triple pago por aumento por movilidad, medio aguinaldo y el bono extraordinario de $70.000 para quienes cobran la mínima.

Este refuerzo se acreditará junto con la prestación habitual y busca compensar la pérdida de poder adquisitivo en un contexto de inflación sostenida.

¿Qué incluye el triple pago para jubilados en diciembre?

El ingreso de diciembre estará compuesto por los siguientes tres montos acumulados, que ANSES ya confirmó:

Aumento por movilidad

Se aplica un incremento del 2,3%, correspondiente a la inflación de octubre según INDEC. Este ajuste impacta en jubilaciones, pensiones, la Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las Pensiones No Contributivas (PNC).

Bono extraordinario de $ 70.000

Este refuerzo vuelve a abonarse en diciembre y está dirigido solo a los haberes mínimos. Por lo tanto, recibirán el bono completo o proporcional:

Jubilados y pensionados con haber mínimo

Titulares de PUAM

Beneficiarios de PNC por invalidez o vejez

PNC Madre de Siete Hijos (equivalente a la mínima)

Los jubilados que superan la mínima no reciben el bono, ya que está destinado a los grupos con menores ingresos.

Medio aguinaldo (SAC)

En diciembre se paga la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario, que equivale al 50% del mejor haber del semestre.

Se acredita en la misma fecha y cuenta que la jubilación mensual. En algunos casos, puede aparecer desdoblado en dos movimientos, pero forma parte del mismo pago.

¿Quiénes reciben el triple pago completo en diciembre?

Podrán cobrar con aumento, bono y aguinaldo los siguientes grupos de personas:

Jubilados con haber mínimo

PNC Madre de Siete Hijos

PUAM

PNC por invalidez o vejez

¿Cuánto cobra cada grupo en diciembre?

ANSES ya informó los valores exactos que recibirá cada prestación con el aumento, el SAC y el bono extraordinario incluido.

Jubilación mínima

Haber mensual: $ 340.746,35

Aguinaldo: $ 170.373

Bono extraordinario: $ 70.000

Total en diciembre: $ 581.119,35

PUAM

Haber mensual: $ 272.597,08

Aguinaldo: $ 136.298,54

Bono extraordinario: $ 70.000

Total en diciembre: $478.895,62

PNC por invalidez o vejez

Haber mensual: $ 238.522,45

Aguinaldo: $ 119.261,22

Bono extraordinario: $ 70.000

Total en diciembre: $ 427.783,67

PNC Madre de Siete Hijos

Haber mensual: $ 340.746,35

Aguinaldo: $ 170.373

Bono extraordinario: $ 70.000

Total en diciembre: $ 581.119,35

Jubilación máxima

Este grupo no recibe el bono extraordinario, pero sí el aumento y el aguinaldo.