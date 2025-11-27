La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cambios claves en los topes de ingresos para que los beneficiarios pertenecientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) puedan acceder al cobro en noviembre.

Esta actualización se realiza de forma mensual e impacta tanto en los topes individuales como los familiares. De esta manera, se deberán cumplir los parámetros establecidos para cobrar los haberes en el calendario de pagos de diciembre.

Cuáles son los nuevos límites de ingresos para cobrar SUAF

El organismo previsional confirmó el incremento mediante la Resolución 361/2025, en donde explicó que el ajuste será de 2,34% en línea con la inflación registrada en octubre por el INDEC. De esta manera, los nuevos montos que regirán en diciembre serán:

Si el grupo familiar cobra un salario bruto total y superior a $ 2.511.024 , el hogar queda excluido de las asignaciones familiares.

Por su parte, el tope de ingresos del grupo familiar pasará a ser de $ 5.022.048.

Cuánto se cobra por asignaciones familiares en diciembre

El ajuste mensual en los montos del SUAF será de 2,34% y los beneficiarios pasarán a cobrar:

Asignación Familiar por Hijo

IGF hasta $ 948.361: $ 61.252

IGF entre $ 948.361 y $ 1.390.864: $ 41.316

IGF entre $ 1.390.864 y $ 1.605.800: $ 24.990

IGF entre $ 1.605.800 y $ 5.022.048: $ 12.892

Asignación por Hijo con Discapacidad

IGF hasta $ 948.361: $ 199.434

IGF entre $ 948.361 y $ 1.390.864: $ 141.086

IGF superior a $ 1.390.864: $ 89.043

Prenatal

IGF hasta $ 948.361: $ 61.252

IGF entre $ 948.361 y $ 1.390.864: $ 41.316

IGF entre $ 1.390.864 y $ 1.605.800: $ 24.990

IGF entre$ 1.605.800 y $ 5.022.048: $ 12.892

Matrimonio

IGF hasta $ 5.022.048: $106.904

Maternidad

Sin tope de ingresos, ya que el monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora.

Asignaciones de Pago Único

Nacimiento: $ 71.396

Adopción: $ 426.877

Matrimonio: $ 106.904

Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares

El sistema de las asignaciones familiares podrá ser cobrado por las siguientes personas: