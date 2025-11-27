En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó cambios claves en los topes de ingresos para que los beneficiarios pertenecientes al Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF) puedan acceder al cobro en noviembre.
Esta actualización se realiza de forma mensual e impacta tanto en los topes individuales como los familiares. De esta manera, se deberán cumplir los parámetros establecidos para cobrar los haberes en el calendario de pagos de diciembre.
Cuáles son los nuevos límites de ingresos para cobrar SUAF
El organismo previsional confirmó el incremento mediante la Resolución 361/2025, en donde explicó que el ajuste será de 2,34% en línea con la inflación registrada en octubre por el INDEC. De esta manera, los nuevos montos que regirán en diciembre serán:
- Si el grupo familiar cobra un salario bruto total y superior a $ 2.511.024, el hogar queda excluido de las asignaciones familiares.
- Por su parte, el tope de ingresos del grupo familiar pasará a ser de $ 5.022.048.
Cuánto se cobra por asignaciones familiares en diciembre
El ajuste mensual en los montos del SUAF será de 2,34% y los beneficiarios pasarán a cobrar:
Asignación Familiar por Hijo
- IGF hasta $ 948.361: $ 61.252
- IGF entre $ 948.361 y $ 1.390.864: $ 41.316
- IGF entre $ 1.390.864 y $ 1.605.800: $ 24.990
- IGF entre $ 1.605.800 y $ 5.022.048: $ 12.892
Asignación por Hijo con Discapacidad
- IGF hasta $ 948.361: $ 199.434
- IGF entre $ 948.361 y $ 1.390.864: $ 141.086
- IGF superior a $ 1.390.864: $ 89.043
Prenatal
- IGF hasta $ 948.361: $ 61.252
- IGF entre $ 948.361 y $ 1.390.864: $ 41.316
- IGF entre $ 1.390.864 y $ 1.605.800: $ 24.990
- IGF entre$ 1.605.800 y $ 5.022.048: $ 12.892
Matrimonio
- IGF hasta $ 5.022.048: $106.904
Maternidad
Sin tope de ingresos, ya que el monto se calcula según la remuneración bruta de la trabajadora.
Asignaciones de Pago Único
- Nacimiento: $ 71.396
- Adopción: $ 426.877
- Matrimonio: $ 106.904
Quiénes pueden cobrar las asignaciones familiares
El sistema de las asignaciones familiares podrá ser cobrado por las siguientes personas:
- Trabajadores en relación de dependencia
- Quienes cobren a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo
- Monotributistas
- Trabajadores de temporada
- Trabajadoras rurales
- Quienes cobren la Prestación por Desempleo
- Personas que cobren la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra
- Beneficiarios de una Pensión No Contributiva por Invalidez o asignación por trasplante
- Titulares de jubilaciones y pensiones