En el marco de su reunión anual en París, donde participa el canciller Pablo Quirno , la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el club de países desarrollados al que busca sumarse Argentina, se revisó a la baja la proyección de crecimiento global y del país.

Es la mayor reducción proyectada para la Argentina desde un organismo internacional: de 4,4% en 2025 a 2,8% en 2026, esto es 1,6 puntos menos que el año anterior. Otros organismos como el FMI y el Banco Mundial estimaron que Argentina pasaría a crecer alrededor de un punto menos que el año pasado, teniendo en cuenta las correcciones de sus proyecciones.

El entorno global se volvió más incierto y más fragmentado. “América latina está sintiendo los efectos, aunque llega a este momento con una posición más sólida que en conflictos anteriores”. El margen para responder, sin embargo, es más limitado, según planteó Aida Caldera Sánchez, Jefa de división del Departamento de Economía de la OCDE.

“Hemos revisado a la baja tanto 2026 como 2027″, agregó pero los exportadores de materias primas y energía hay una mejora momentánea.

Entre las vías de contagio está el canal financiero pero también -con más impacto en Argentina- en el precio de los fertilizantes. El impacto en la inflación también llevaron a revisar al alza las perspectivas para la región. La idea es “contener presiones sin frenar la actividad económica”, enfatizó Caldera Sánchez.

Los recursos públicos están comprometidos para el pago de intereses de deuda, lo que reduce el margen para otras áreas para hacer frente al impacto del aumento de costos, agregó la jefa de Economía de la OCDE.

Por qué la OCDE marca una fuerte rebaja del PBI para Argentina

El crecimiento de la economía argentina en los próximos dos años estará sostenido por las exportaciones y por la expectativa de inversiones en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) , según señaló Adolfo Rodríguez-Vargas, economista del equipo para Argentina de la OCDE. “Prevemos un crecimiento del PIB de 2,8% en 2026 y de 3,5% en 2027”, afirmó.

El economista advirtió, sin embargo, que la recuperación del consumo privado será moderada, limitada por el nivel de las tasas de interés y por una desaceleración en el crecimiento de los salarios reales. En cambio, destacó que la inversión privada seguirá beneficiándose de un entorno empresarial más favorable , con impacto principalmente en la producción de sectores orientados a la exportación.

Las nuevas proyecciones económicas de la OCDE para la Argentina OCDE

En materia inflacionaria, Rodríguez-Vargas sostuvo que el aumento de los precios del petróleo podría suavizar el ritmo de la desinflación , aunque estimó que el proceso cobrará nuevo impulso durante el segundo semestre, respaldado por una política monetaria todavía restrictiva, la contención de las presiones de demanda y la disciplina fiscal. “Esperamos que la inflación promedio se sitúe alrededor de 31% para este año y de 16% en 2027”, indicó.

Sobre el consenso para las reformas, Rodríguez Vargas planteó que el RIGI busca dar mayor certeza regulatoria a las empresas. “ Vemos probable que ese aporte al crecimiento sea menos sensible” a los eventuales cambios políticos. “En la medida de que se mantenga la disciplina fiscal, el consenso podría ser mayor y la inflación podría seguir disminuyendo”.

La adhesión de Argentina a la OCDE

En paralelo a la presentación del informe, Quirno aseguró que hay avances en el proceso de adhesión a la OCDE tras mantener un encuentro con el secretario general del organismo, Mathias Cormann.

Cancillería

Para el Canciller, se trata de “un eje de política exterior y una herramienta valiosa para fortalecer instituciones, elevar estándares y acompañar las reformas que impulsan la competitividad de nuestro país”.

Aunque el Gobierno busca acelerar el ingreso, la adhesión plena a la OCDE todavía demandará varios años. Tras la aprobación de la hoja de ruta en 2024 y la presentación del Memorándum Inicial en 2025, la Argentina ingresó en una fase de evaluaciones técnicas por parte de más de 20 comités del organismo. Recién una vez completadas esas revisiones y aprobadas las reformas requeridas, los 38 países miembros deberán votar por unanimidad la incorporación del país al denominado “club de las economías desarrolladas”.