Ante la llegada masiva de turistas por el Mundial 2026, Profeco recordó que ninguna propina, ya sea en dólares, euros o pesos, puede exigirse ni cobrarse automáticamente en restaurantes y bares.

La expectativa de millones de visitantes durante el Mundial 2026 reactivó el debate sobre las propinas en México. En destinos turísticos y sedes mundialistas, CDMX, Guadalajara y Monterrey, trabajadores del sector esperan recibir gratificaciones en distintas monedas extranjeras.

Adiós a las propinas en cafés y restaurantes: la norma que ordena a los meseros no percibir dinero adicional por su trabajo (foto: archivo).

Sin embargo, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reiteró que toda propina es voluntaria. ¿Qué significa esto? que ningún establecimiento puede exigir pagos adicionales, incluso cuando los clientes decidan recompensar el servicio con dólares, euros o cualquier otra divisa.

Profeco aclara que las propinas siguen siendo opcionales

La dependencia recordó que la propina constituye una gratificación otorgada libremente por el consumidor. Su entrega depende exclusivamente de la voluntad del cliente y no puede formar parte obligatoria de la cuenta final.

De acuerdo con el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, los proveedores no pueden aplicar prácticas abusivas. “La propina es voluntaria y no pueden incluirla en la cuenta ni obligar a los consumidores a pagarla”, señaló Profeco.

Mundial 2026 elevará el flujo de efectivo en distintas monedas

Con la llegada de aficionados de numerosos países, restaurantes, bares y cafeterías prevén un incremento en los pagos realizados con monedas extranjeras. Entre ellas destacan dólares estadounidenses, euros y otras divisas de circulación internacional.

Pese a ese escenario, la autoridad enfatizó que recibir propinas en moneda extranjera no modifica las obligaciones legales. La decisión sobre otorgarlas, así como el monto, continuará siendo una prerrogativa exclusiva de cada visitante.

Moneda dólar

Cobros automáticos podrían derivar en sanciones

Profeco recomendó revisar cuidadosamente los tickets antes de pagar. Si aparece un cargo identificado como “propina”, “servicio” o “service charge” sin autorización, el consumidor puede solicitar que sea eliminado inmediatamente.

La institución advirtió que agregar cobros indebidos puede derivar en multas que van desde cientos de pesos hasta varios millones, dependiendo de la gravedad y reincidencia. Además, los consumidores pueden presentar denuncias y conservar el comprobante como evidencia.