En la dinámica industria automotriz argentina, las cifras suelen ofrecer lecturas diversas según la perspectiva con la que se analicen. Martín Zuppi, presidente de Stellantis Argentina —el gigante que agrupa a marcas como Fiat, Jeep, RAM, DS, Peugeot y Citroën—, planteó una visión analítica sobre el volumen de ventas esperado para este año. Si bien las expectativas iniciales apuntaban a un mercado levemente superior, el ejecutivo rescató la tendencia de fondo que muestra una recuperación robusta del sector frente a los años de mayor restricción, subrayando que la industria nacional ha logrado estabilizarse en niveles de consumo sensiblemente más altos. “En la Argentina siempre hay que ver la película y no la foto“, graficó Zuppi para explicar el comportamiento actual de los patentamientos. Tras un 2025 que cerró con cifras alentadoras, las proyecciones para el ciclo actual sufrieron un leve reajuste. “El año pasado la industria nacional terminó con una venta de 580.000 autos sin pesados y veíamos un mercado de 600.000 para este año. Estamos en esos números. Hoy vemos un mercado quizás más chico por lo que viene pasando estos meses, de 550.000 o 580.000 autos“, precisó. Sin embargo, Zuppi destacó que el análisis interanual no debe opacar el crecimiento estructural que experimentó el mercado local en el último bienio. “No hay que olvidar que hace dos años estábamos en 320.000 autos. Entonces, cuando uno ve la foto puede pensar que Argentina no crece un año contra otro; pero con respecto a dos años atrás, creció 50% el mercado local“, enfatizó, poniendo de relieve la capacidad de rebote del sector tras la normalización de la oferta y los cambios en las políticas de importación. Para el presidente de Stellantis, el desafío ya no es solo sostener el volumen de ventas, sino garantizar la sustentabilidad de la producción nacional a través de una reforma en los costos. “Lo importante es no solamente ver la venta del mercado sino ser competitivos en la producción. Ahí es donde tenemos que trabajar fuertemente en la carga impositiva y todo lo que tiene que ver con lo fiscal. Podes trabajar en regímenes similares a los de la región para poder exportar nuestros autos sobre todo a Sudamérica“, analizó. En este contexto de mayor apertura, el grupo se prepara para un hito clave: el desembarco de la marca china Leapmotor en agosto. Stellantis adquirió esta firma para liderar su desarrollo tecnológico global y planea integrarla al ecosistema local aprovechando su estructura instalada. “Es una marca de vehículos tecnológicamente muy avanzados, con la impronta de un vehículo chino pero de segmentos medios-altos. Estamos en la preparación de la red de concesionarios“, adelantó Zuppi.