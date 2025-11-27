La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,34% en los haberes de diciembre, que se sumará a un bono de $ 70.000 y al pago de la segunda cuota del aguinaldo.

Estos ajustes impactarán en el monto de la jubilación mínima, dato clave para determinar quiénes podrán cobrar el bono completo y quiénes recibirán un extra proporcional.

¿Quiénes dejarán de cobrar el bono de $ 70.000 en diciembre?

El bono está destinado a jubilados y pensionados que perciban la jubilación mínima, que en diciembre será de $ 340.879,59. Con el adicional, el haber total alcanzará $ 410.879,59.

Sin embargo, quienes cobren más que la mínima pero menos que $ 410.879,59 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese tope.

Por otro lado, los beneficiarios que superen el monto total del haber más el bono no recibirán el extra .

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2025?

Con el aumento 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM) : $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez : $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

PNC madre de siete hijos : $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)

Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

A través de la Resolución 1091/2024, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos de diciembre. Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán en las siguientes fechas:

Jubilaciones que no superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.

Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.

Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 3: a partir del 11 de diciembre.

Documentos terminados en 4: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 5: a partir del 12 de diciembre.

Documentos terminados en 6: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 7: a partir del 15 de diciembre.

Documentos terminados en 8: a partir del 16 de diciembre.

Documentos terminados en 9: a partir del 16 de diciembre.

Jubilaciones que superen el haber mínimo

Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 17 de diciembre.

Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 18 de diciembre.

Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 19 de diciembre.

Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 22 de diciembre.

Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 23 de diciembre.

Pensiones No Contributivas