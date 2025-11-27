En esta noticia
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un aumento del 2,34% en los haberes de diciembre, que se sumará a un bono de $ 70.000 y al pago de la segunda cuota del aguinaldo.
Estos ajustes impactarán en el monto de la jubilación mínima, dato clave para determinar quiénes podrán cobrar el bono completo y quiénes recibirán un extra proporcional.
¿Quiénes dejarán de cobrar el bono de $ 70.000 en diciembre?
El bono está destinado a jubilados y pensionados que perciban la jubilación mínima, que en diciembre será de $ 340.879,59. Con el adicional, el haber total alcanzará $ 410.879,59.
Sin embargo, quienes cobren más que la mínima pero menos que $ 410.879,59 recibirán un bono proporcional hasta alcanzar ese tope.
Por otro lado, los beneficiarios que superen el monto total del haber más el bono no recibirán el extra.
¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados de ANSES en diciembre 2025?
Con el aumento 2,34%, el bono de $ 70.000 y el aguinaldo, los haberes quedarán conformados de la siguiente manera:
- Jubilación mínima: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 479.055,5 ($ 272.703,67 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $ 427.923,56 ($ 238.615,71 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- PNC madre de siete hijos: $ 581.319,38 ($ 340.879,59 + bono de $ 70.000 + aguinaldo)
- Jubilación máxima: $ 3.440.695,38 ($ 2.293.796,92 + aguinaldo)
¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025?
A través de la Resolución 1091/2024, el organismo previsional adelantó el calendario de pagos de diciembre. Los jubilados y pensionados de ANSES cobrarán en las siguientes fechas:
Jubilaciones que no superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0: a partir del 9 de diciembre.
- Documentos terminados en 1: a partir del 10 de diciembre.
- Documentos terminados en 2: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 3: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 4: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 5: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 6: a partir del 15 de diciembre.
- Documentos terminados en 7: a partir del 15 de diciembre.
- Documentos terminados en 8: a partir del 16 de diciembre.
- Documentos terminados en 9: a partir del 16 de diciembre.
Jubilaciones que superen el haber mínimo
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 17 de diciembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 18 de diciembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 19 de diciembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 22 de diciembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 23 de diciembre.
Pensiones No Contributivas
- Documentos terminados en 0 y 1: a partir del 9 de diciembre.
- Documentos terminados en 2 y 3: a partir del 10 de diciembre.
- Documentos terminados en 4 y 5: a partir del 11 de diciembre.
- Documentos terminados en 6 y 7: a partir del 12 de diciembre.
- Documentos terminados en 8 y 9: a partir del 12 de diciembre.