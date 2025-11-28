Un grupo de argentinos podrá disfrutar de un nuevo feriado el próximo martes 9 de diciembre que dará lugar a un fin de semana extralargo de cuatro días y será el primero en el inicio del último mes del 2025.

Debido a que el lunes 8 de diciembre será una jornada de descanso a nivel a nacional por el Día de la Virgen, los trabajadores alcanzados por este nuevo descanso adicional podrán realizar una mini escapada, porque tendrán un asueto extra y sumarán 4 días para aprovechar la llegada de las temperaturas más altas antes del verano.

Martes 9 de diciembre: ¿dónde habrá un nuevo feriado?

En este caso, no se trata de un descanso a nivel nacional, sino de un asueto para un partido de la provincia de Chubut donde sus habitantes gozarán de una nueva jornada extraordinaria por el aniversario fundacional y las correspondientes fiestas patronales.

El martes 9 de diciembre será feriado en esta localidad que tendrá un fin de semana extralargo de 4 días para poder descansar:

Telsen, Chubut.

¿Quiénes tendrá feriado el martes 9 de diciembre?

Por el aniversario fundacional de estas localidades habrá cese de tareas para el sector público y será una jornada no laborable opcional para los empleados privados que reciban el permiso de sus empleadores.

El fin de semana del sábado 6 y el domingo 7 de diciembre se realizarán diferentes actividades en conmemoración de la fundación de estas localidades. Además, habrá celebraciones artísticas con diversos eventos religiosos, culturales y gastronómicos.

Las efemérides y celebraciones del 9 de diciembre

Día de la Informática.

Batalla de Ayacucho.

Inauguración del Obelisco.

Creación de la Secretaría de Cultura,

Fallo del Juicio a las Juntas.

Fin de semana largo 2025: ¿cuántos quedan en el calendario?

La próxima jornada de descanso extendido será efectivamente la del Día de la Soberanía, ya que en octubre no restan feriados nacionales. Por otro lado, los argentinos también tendrán dos fines de semana largos más en lo que resta del 2025.

Fines de semana largo restantes de 2025

Día de la Virgen: Del sábado 6 al lunes 8 de diciembre.

Según el calendario oficial del Gobierno, el próximo feriado será en noviembre.

¿Cuándo es el próximo feriado en Argentina?

El último feriado nivel nacional fue el del 12 de octubre, que se movió al viernes 10. El próximo descanso para los argentinos será la jornada de 3 días por el puente del 8 de diciembre.

Feriados inamovibles 2025

25 de diciembre: Navidad.

