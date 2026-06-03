Los jefes de bloque del Senado definieron que este jueves irán a sesión pero no tratarán el pliego de la abogada María Verónica Michelli . El bloque de La Libertad Avanza se avecina a partirse para la votación pensada para la próxima semana, luego de quedar a la deriva entre el pedido del presidente Javier Milei de retirar el pliego y la decisión de la senadora Patricia Bullrich de aprobarlo de todos modos.

Luego de que Bullrich le comunicara al jefe de Estado que no iba a respaldar su orden y pusiera a su disposición su “renuncia” ante la jefatura del bloque, este mediodía los senadores se reunieron para definir el esquema de labor parlamentaria. De allí, determinaron que este jueves a partir de las 11 irán a sesión para tratar el proyecto de Propiedad Privada, los acuerdos con los holdouts y 50 pliegos judiciales.

Además, se leerá el mensaje del Poder Ejecutivo para ingresar el pedido de retiro del pliego de Michelli , el cual ya tuvo dictamen de comisión. De esta manera, le darán estado parlamentario a la orden del Presidente y, según explicó Bullrich, a partir de entonces empiezan a correr los 7 días reglamentarios para que el pleno pueda votarlo.

De esta manera, la idea es que sea el próximo miércoles 10 de junio, antes de que comience el Mundial y -de paso- el festejo del cumpleaños de Patricia Bullrich.

Fuente: REUTERS Matias Baglietto

En tanto, esta tarde a las 16.30 se reunirá el bloque de La Libertad Avanza para decidir cómo proceder ante ese escenario. Por ahora, según confirmaron diversas fuentes del espacio a El Cronista, no tienen una decisión tomada sobre cómo votar. No obstante, algunos ya alteraron de que seguramente vaya a haber “libertad de acción”, puesto que son varios los violetas que se plegarán a la estrategia de Bullrich.

Entre ellos, Francisco Paoltroni -quien tiene en el historial su éxodo del bloque por no haber apoyado el pliego del juez Ariel Lijo para la Corte Suprema-, el exPRO Luis Juez, y la bullrichista Carmen Álvarez Rivero. El resto es un conglomerado de los primeros senadores de LLA, Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche, y los más allegados al menemismo que responden a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Mientras que deciden cómo proceder, el bloque tuvo que enfrentarse a la vicepresidente Victoria Villarruel , quien recibió esta mañana a la abogada en cuestión. Según pudo saber este diario, ella misma se los comunicó a los senadores en la reunión de labor, que dio comienzo a las 11.

“La recibió como recibe a todos los jueces y está de acuerdo con que la representación de la justicia tenga el aval del Senado. Los bloques firmaron el pliego de la jueza. Esto no tiene nada de novedoso en la conducta de la Vicepresidente, actúa con las mismas características que lo hizo en todas las instancias donde le tocó decidir con arreglo a la voluntad de las mayorías en el Senado, justamente si hay un lugar donde el federalismo se respeta es en la Casa de las Provincias”, justificaron desde su entorno.

Victoria Villarruel y la jueza María Verónica Michelli

Michelli, quien aún no es juez puesto que su candidatura para ocupar el cargo ante el Tribunal Oral Federal 3 de La Plata debe ser aprobado en el pleno, fue al despacho de la vice el pasado martes.

“Le dijimos que nos parece muy bien, pero los que tenemos que votarlo somos nosotros”, reconstruyó una fuente de LLA en diálogo con El Cronista.