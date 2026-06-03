Bullrich acordó postergar el pliego de Michelli: el dilema de LLA y la reunión de Villarruel
Los jefes de bloque decidieron sesionar este jueves para avanzar con Propiedad Privada, holdouts y 50 pliegos judiciales. El retiro de la postulación de Michelli se posterga para la semana que viene. División en LLA, reunión de bloque esta tarde y el encuentro de Villarruel con la abogada que provocó a los libertarios.
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