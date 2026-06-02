Mayo dejó un superávit en la balanza comercial, con récord en exportaciones.

Además, el BCRA compró u$s 2700 millones de reservas y ya adquirió el 97% del objetivo de compras de este año.

Por otro lado, se redujo la posición vendida de dólar futuro del BCRA y el mercado no ve un evento cambiario de corto plazo.

Se dio a conocer el IPC de abril y dio a la baja, cortando la racha alcista en la inflación.

El riesgo país volvió a perforar los 500 puntos y se despertó el Merval

Analizamos la actualidad macro y las oportunidades de inversión con Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance y Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía