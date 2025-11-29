Cada diciembre, millones de trabajadores, jubilados y pensionados argentinos reciben la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), más conocido como aguinaldo.

Este ingreso adicional representa un alivio financiero clave para cerrar el año y planificar gastos de cara al verano. Sin embargo, para estimar con precisión cuánto se cobrará, es fundamental conocer la fórmula oficial, las reglas de liquidación y las fechas de pago establecidas por la normativa vigente.

La Ley 23.041 determina que el aguinaldo se calcula sobre el 50% de la mayor remuneración mensual percibida durante el semestre, aunque el monto varía en caso de no haber trabajado los seis meses completo

¿Qué es el aguinaldo y quiénes lo cobran en diciembre 2025?

El aguinaldo es un salario complementario que se abona en dos cuotas anuales, la primera en junio y la segunda en diciembre. Están alcanzados por este beneficio:

Trabajadores en relación de dependencia.

Personal de la administración pública nacional, provincial y municipal.

Empleados de organismos descentralizados y empresas del Estado.

Jubilados y pensionados.

Quedan excluidos del cobro del SAC los monotributistas, autónomos y trabajadores informales, ya que no integran el régimen de empleo registrado ni el sistema previsional.

¿Cómo calcular cuánto tengo que cobrar de aguinaldo en diciembre?

La segunda cuota del aguinaldo se determina tomando como base el 50% de la mejor remuneración mensual percibida entre julio y diciembre. Esto incluye:

Sueldo básico.

Adicionales remunerativos.

Horas extras.

Comisiones o premios habituales.

Sumas no remunerativas con carácter regular.

¿Cómo funciona la fórmula del aguinaldo si trabajé todo el semestre?

En los casos donde la persona trabajó los seis meses del segundo semestre, la fórmula es directa:

Aguinaldo = 50% del mayor sueldo mensual del semestre.

Por ejemplo, si el sueldo más alto entre julio y diciembre fue de $ 150.000, el aguinaldo será de $ 75.000.

¿Cómo se calcula el aguinaldo si no trabajé los seis meses completos?

Cuando el trabajador ingresó, renunció o fue desvinculado durante el semestre, el monto se liquida de forma proporcional. Para calcularlo, se aplica la siguiente fórmula:

Aguinaldo = (Mayor sueldo / 12) × meses trabajados.

¿Cómo usar esta calculadora de aguinaldo 2025 para estimar mi monto?

Para obtener una cifra aproximada, se recomienda seguir tres pasos:

Identificar cuál fue la mayor remuneración mensual entre julio y diciembre.

Contar cuántos meses se trabajaron dentro del semestre.

Aplicar la fórmula correspondiente (completa o proporcional).

Este procedimiento permite llegar a un número muy cercano al que figurará en el recibo de sueldo.

¿Cuándo se paga el aguinaldo de diciembre 2025?

La normativa fija fechas concretas, con cierto margen administrativo. Para los trabajadores registrados, la fecha límite de pago es el 18 de diciembre de 2025 y el plazo máximo con días hábiles adicionales: 24 de diciembre.

En cambio, los jubilados y pensionados cobran el aguinaldo junto con su haber mensual. Las fechas dependen de la terminación del DNI, la prestación y el nivel de ingresos.